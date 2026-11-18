कौन बनेगा करोड़पति के सेट की एक फोटो। (फोटो सोर्स: @tellyreporter/instagram)
Amitabh Bachchan Bach Gaye Post: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों खुद को मिल रही धमकियों और अपने 'बच गए' वाले पोस्ट की वजह से चर्चा में है। अब अभिनेता ने सोशल मीडिया पर अपनी क्रिप्टिक पोस्ट 'बच गए' के पीछे की असल वजह बताई है। हालांकि, इस पोस्ट को लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे थे, खासकर तब जब अभिनेता को लेकर सुरक्षा संबंधी खतरों की खबरें सामने आई थीं। फिलहाल, नेटिजन्स की उत्सुकता को खत्म करते हुए, बिग बी ने अपने क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (KBC) सीजन 18 के सेट से एक बेहद मजेदार किस्सा शेयर किया।
बुधवार, 18 नवंबर को अपने आधिकारिक X (पहले ट्विटर) हैंडल पर अमिताभ ने बताया कि उन्होंने ऐसा पोस्ट क्यों किया था। हिंदी में इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, "T 5850 - KBC शूट पे पैंट की बेल्ट टूट गई, जल्दी से नाडा बांध लिया - 'बच गए'"
उनकी इस सफाई से साफ हो गया कि उनके पिछले पोस्ट का सुरक्षा संबंधी खतरों से कोई लेना-देना नहीं था, जैसा कि कई लोग सोच रहे थे। इसके बजाय, यह KBC की शूटिंग के दौरान हुई कपड़ों से जुड़ी एक छोटी-मोटी घटना के बारे में था। बिग बी ने कहा कि शूटिंग के दौरान उनकी पैंट की बेल्ट टूट गई थी, जिसके बाद उन्हें काम चलाने के लिए 'नाडा' (डोरी) बांधना पड़ा।
अमिताभ की इस सफाई पर लोगों ने भी उनकी पोस्ट पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने मजाक में पूछा, "सर, इतनी सस्ती बेल्ट क्यों पहनी थी?" वहीं, एक अन्य यूजर ने उनकी बात पर यकीन न करते हुए लिखा, "मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे पता है कि आप मजाक कर रहे हैं।"
वहीं, एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'अंकल आपके गले की बेल्ट कब खुलेगी? ताकि महंगाई पेट्रोल डीजल के दामों और सरकार के भ्रष्टाचार पर बोल सको।'
बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, अमिताभ के 'बच गए' वाले पोस्ट पर लोगों का ध्यान तब गया, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कथित गोलीबारी की योजना की खबरें सामने आई थीं। इसके अलावा, हाल के हफ्तों में मुंबई प्रशासन को मिले कई बम की धमकियों वाले ईमेल में उनके जुहू स्थित आवास का भी नाम आया है। खबरों के अनुसार, 23 अक्टूबर को मिले एक धमकी भरे ईमेल में अन्य जगहों के साथ-साथ 'जलसा' का भी नाम था। वहीं, 6 नवंबर को मिले एक दूसरे ईमेल में बिग बी के आवास, बॉम्बे हाई कोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का जिक्र किया गया था।
इस बीच, सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के बावजूद, अमिताभ ने अपनी रविवार के उस ट्रेडिशन को जारी रखा, जिसके चलते वह अपने घर 'जलसा' से बाहर आकर अपने चाहने वालों का अभिवादन करते हैं।
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