बता दें कि इस महीने की शुरुआत में, अमिताभ के 'बच गए' वाले पोस्ट पर लोगों का ध्यान तब गया, जब उनके मुंबई स्थित घर 'जलसा' के बाहर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी एक कथित गोलीबारी की योजना की खबरें सामने आई थीं। इसके अलावा, हाल के हफ्तों में मुंबई प्रशासन को मिले कई बम की धमकियों वाले ईमेल में उनके जुहू स्थित आवास का भी नाम आया है। खबरों के अनुसार, 23 अक्टूबर को मिले एक धमकी भरे ईमेल में अन्य जगहों के साथ-साथ 'जलसा' का भी नाम था। वहीं, 6 नवंबर को मिले एक दूसरे ईमेल में बिग बी के आवास, बॉम्बे हाई कोर्ट और महालक्ष्मी रेसकोर्स का जिक्र किया गया था।