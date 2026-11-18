हेमा चौधरी के इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो से शरद कपूर का स्कीनशॉट। (फोटो सोर्स: @official_bezubaantrust/instagram)
Sharad Kapoor Health Condition: शरद कपूर की दोस्त और खुद को उनकी केयरटेकर बताने वालीं हेमा चौधरी ने एक्टर की उस दयनीय स्थिति के बारे में बताया, जिसमें वह उनको मिले थे। हेमा एक संस्था चलाती हैं जो कुत्तों को रेस्क्यू करने का काम करती है। इसी दौरान, जब वे मुंबई की उस इमारत में कुत्तों को बचाने पहुंची, तब उनकी नजर शरद कपूर पर पड़ी। उन्होंने शरद के कमरे का एक वीडियो भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें एक्टर की बेहद खराब हालत दिख रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से मदद की अपील भी की थी।
'बॉलीवुड कट अनकट' पर हेमा ने बताया, "हो सकता है कि तब तक उन्हें काम मिलना बंद हो गया हो। जब मैंने उनके भाई से बात की, तो उन्होंने बताया कि अभिनेता उनके पास अपने छोटे भाई को लेने आए थे। जब मैंने उनके भाई को दोबारा फोन करने की कोशिश की, तो उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैंने उनसे कहा, 'उन्हें आपकी जरूरत है।' लेकिन उन्होंने मुझे वापस फोन नहीं किया। शायद उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। हो सकता है कि यह प्रॉपर्टी का मामला हो या कुछ और हो।"
उन्होंने आगे कहा, "तीन-चार लोग तो बस उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। शरद कपूर लगभग 99% खत्म हो चुके थे, लेकिन कुत्तों की वजह से मैं उन तक पहुंच पाई। मैं हमेशा बेज़ुबान जानवरों की आवाज़ सुनती हूँ। जब मैं कुत्तों को रेस्क्यू कर रही थी, तब मेरी उनसे मुलाक़ात हुई। वे दो साल से न तो नहाए थे और न ही बिस्तर से बाहर निकले थे। किसी ने उन्हें फोन तक नहीं किया और न ही यह पूछा कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, इसलिए वे धीरे-धीरे मौत की ओर बढ़ रहे थे।"
हेमा ने बताया कि अगर शरद कुछ और पल उसी हालत में रह जाते, तो उनकी जान जा सकती थी। उन्होंने तुरंत उसे बचाया और उसके परिवार की गैरमौजूदगी में उसकी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने पुष्टि की कि भले ही शरद की सगाई पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु की पोती कोयल बसु से हुई थी, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई। हेमा ने यह भी बताया कि शरद की एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन वह उसकी देखभाल करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बताया कि शरद ने उनसे कहा था कि जब सही समय आएगा, तब वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता देंगे।
शरद कपूर मुख्य रूप से महेश भट्ट के 1995 के टीवी शो 'स्वाभिमान', 1996 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'दस्तक', मंसूर खान की 2000 की एक्शन-कॉमेडी 'जोश', जेपी दत्ता की वॉर ड्रामा 'एलओसी कारगिल', फरहान अख्तर की 2004 की पीरियड ड्रामा 'लक्ष्य', प्रभु देवा की 2010 की एक्शन-कॉमेडी 'वांटेड' और सोहेल खान की 2014 की एक्शन फिल्म 'जय हो' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। शरद कपूर आखिरी बार 2019 में Zee5 पर रिलीज हुई रोमांटिक थ्रिलर 'कैबरे' में नजर आए थे।
हाल ही में, हेमा के कुछ वीडियो सामने आए जिनमें शरद काफी खराब हालत में दिखे और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। इन वीडियोज के जरिए उन्होंने काम की भी मांग की, ताकि वे अपनी मौजूदा आर्थिक तंगी से निपट सकें। सलमान खान और सोनू सूद ने उनसे मदद के लिए संपर्क किया। यहां तक कि सोनू सूद ने खुद शरद से मुलाकात भी की। लेकिन हेमा का कहना है कि ऐसे कई लोग भी आए जिन्होंने शरद को पैसे दिए और तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन बाद में वे पैसे वापस ले लिए। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी कड़ी आलोचना की जो ऑनलाइन फर्जी चंदा मांगने के लिए शरद के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।
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