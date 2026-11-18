हाल ही में, हेमा के कुछ वीडियो सामने आए जिनमें शरद काफी खराब हालत में दिखे और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए। इन वीडियोज के जरिए उन्होंने काम की भी मांग की, ताकि वे अपनी मौजूदा आर्थिक तंगी से निपट सकें। सलमान खान और सोनू सूद ने उनसे मदद के लिए संपर्क किया। यहां तक कि सोनू सूद ने खुद शरद से मुलाकात भी की। लेकिन हेमा का कहना है कि ऐसे कई लोग भी आए जिन्होंने शरद को पैसे दिए और तस्वीरें खिंचवाईं, लेकिन बाद में वे पैसे वापस ले लिए। इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों की भी कड़ी आलोचना की जो ऑनलाइन फर्जी चंदा मांगने के लिए शरद के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं।