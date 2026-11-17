Hema Choudhary On Sharad Kapoor Health: बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता शरद कपूर (Sharad Kapoor) इन दिनों अपनी गंभीर आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और निजी संघर्षों के चलते लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ समय पहले हेमा चौधरी जो एनिमल वेलफेयर NGO की संस्थापक हैं उन्होंने शरद कपूर के 4 डॉग्स को रेस्क्यू किया था। फिर उन्होंने बताया था कि शरद कपूर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। जिसके बाद इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सितारों ने उनकी मदद की। अब हेमा चौधरी ने एक बार फिर शरद कपूर को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि शरद क्या बोलते हैं क्या करते हैं उन्हें खुद नहीं पता। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं वह नुमाइश न करें।