Rahul Gupta Money Offer To Sharad Kapoor: फिल्म जोश में शाहरुख खान के को-स्टार रहे अभिनेता शरद कपूर (Sharad Kapoor) इन दिनों बेहद कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी, मानसिक स्वास्थ्य और निजी संघर्षों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उनके लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री से अपने लिए काम भी मांगा था, और इसी को लेकर अभिमेता सोनू सूद उनकी मदद के लिए आगे आए थे। अब ऐसे ही अभिनेता की मदद के कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स अभिनेता को एयरपोर्ट पर पैसे ऑफर करता और शरद वो पैसे ले लेते हैं।