एजुकेशन सिस्टम पर कुणाल कपूर ने जताई चिंता, बोले- रट्टा मारने की रेस में इंसान कभी AI से नहीं जीत सकता

कुणाल कपूर ने साफ किया, "यह डरावना है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरी पीढ़ी को ऐसी दुनिया के लिए तैयार कर रहा है जो कभी होगी ही नहीं। हमारे बच्चे गाड़ियों की दुनिया में घोड़ागाड़ी ठीक करना सीखने में एक दशक से ज्यादा समय बिता रहे हैं। वे ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां गाड़ी नहीं होगी, और उन्हें कार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रटने और याद करने की क्षमता के मामले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इंसानों से बहुत आगे निकल चुका है, इसलिए हमें इस पुरानी रेस से बाहर निकलकर कुछ व्यावहारिक सोचना होगा।