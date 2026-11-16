16 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

“रावण था ओरिजिनल Tech Bro…”, ट्विंकल खन्ना ने एलन मस्क और बिल गेट्स से की ‘लंकापति’ की तुलना

Twinkle Khanna Post: अभिनेत्री से राइटर बनीं ट्विंकल खन्ना अपने लेटेस्ट कॉलम को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। उन्होंने लंकापति रावण की तुलना एलन मस्क, जेन्सेन हुआंग और बिल गेट्स से की है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Updated: 16 Nov 2026, 12:58 PM IST

Twinkle Khanna On Ravana

ट्विंकल खन्ना ने रावण से की एलक मस्क और बिल गेट्स से तुलना (Photo Source- Instagram/@twinklerkhanna)

Twinkle Khanna On Ravana: बॉलीवुड की बेबाक लेखिका और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अक्सर बड़े मुद्दों, फिल्मों और पॉप कल्चर पर अपनी तीखी व दिलचस्प राय रखने के लिए जानी जाती हैं। इस बार भी यही हुआ, उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर अपने विचार शेयर किए हैं। ट्विंकल खन्ना ने लेटेस्ट कॉलम में रामायण के खलनायक रावण की तुलना दुनिया के दिग्गज टेक अरबपतियों (Tech Billionaires) से कर डाली है। उनके इस अनोखे और व्यंग्यात्मक तुलनात्मक लेख ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

ट्विंकल खन्ना ने क्यों रावण से की एलक मस्क और बिल गेट्स की तुलना?

'टाइम्स ऑफ इंडिया' के लिए ट्विंकल खन्ना ने लेख लिखा है। जिसमें उन्होंने अपने कॉलम में रणबीर कपूर के उस पुराने बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने 5,000 साल पहले उड़ने वाली कार (पुष्पक विमान) बनाई थी। इसी बात को आधार बनाते हुए ट्विंकल ने रावण को 'ओरिजिनल टेक ब्रो का ब्लूप्रिंट' करार दिया है। उन्होंने पौराणिक राजा और आज के दौर के सबसे ताकतवर कॉरपोरेट लीडर्स व टेक टायकुन के बीच कई दिलचस्प समानताएं निकाली हैं।

छठ पूजा करने पर विवादों में घिरीं अक्षरा सिंह, वीडियो देख लोगों ने उठाए शादीशुदा होने पर सवाल

ये भी पढ़ें
Akshara Singh Trolled after Chhath Puja netizens said she is unmarried why did apply sindoor

ट्विंकल ने एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang) का उदाहरण देते हुए उनके व्यक्तिगत जीवन और कथित अफेयर से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया, जिसके कारण उन्हें अपनी कंपनी में बड़े बदलाव देखने पड़े थे। इसके अलावा, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और उनके निजी जीवन की जांच-पड़ताल का भी हवाला दिया। ट्विंकल का कहना है कि रावण के पास भी दुनिया जीतने की असीम बुद्धि और काबिलियत थी, लेकिन आज के कई ताकतवर लोगों की तरह वह भी अपने मन और इच्छाओं पर काबू पाने में पूरी तरह नाकाम रहा था।

"10 सिरों पर एक डिवाइस और लेदर जैकेट में फिट बैठ जाएगा रावण"

रावण और आज के टेक अरबपतियों की तुलना करते हुए ट्विंकल ने अपने कॉलम में लिखा कि रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी, अमीर औ ताकतवर था। और उसके पास उस समय की सबसे उन्नत तकनीक (टेक) थी। वह यह भी मानता था कि आम इंसानों पर लागू होने वाले नियम उस पर लागू नहीं होते। अमर होने का उसका जुनून आज के टेक दिग्गजों की महत्वाकांक्षाओं से मेल खाता है।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि रावण को बस एक लेदर जैकेट, उसके दस सिरों पर लगाने के लिए एक हाई-टेक डिवाइस और सिलिकॉन वैली में अपना खुद का पॉडकास्ट हेडक्वार्टर चाहिए, जिसके बाद वह आधुनिक तकनीकी दुनिया में बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। इसके अलावा, कॉलम में रामायण के विभिन्न संस्करणों- खास तौर पर थाईलैंड की 'रामकियेन' कथा का भी जिक्र किया गया है, जिसमें रावण अनजाने में अपनी ही बेटी (सीता) का अपहरण कर बैठता है और अपने ही कर्मों से अपने विनाश की इबारत लिखता है।

Ramayana Box Office Collection 15 Nov: बॉक्स ऑफिस पर रुकने का नाम नहीं ले रही ‘रामायण’, दूसरे रविवार को रचा नया इतिहास

ये भी पढ़ें
Ramayana Box Office Collection Day 11
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.