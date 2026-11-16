“रावण था ओरिजिनल Tech Bro…”, ट्विंकल खन्ना ने एलन मस्क और बिल गेट्स से की ‘लंकापति’ की तुलना

Twinkle Khanna On Ravana: बॉलीवुड की बेबाक लेखिका और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) अक्सर बड़े मुद्दों, फिल्मों और पॉप कल्चर पर अपनी तीखी व दिलचस्प राय रखने के लिए जानी जाती हैं। इस बार भी यही हुआ, उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म रामायण को लेकर अपने विचार शेयर किए हैं। ट्विंकल खन्ना ने लेटेस्ट कॉलम में रामायण के खलनायक रावण की तुलना दुनिया के दिग्गज टेक अरबपतियों (Tech Billionaires) से कर डाली है। उनके इस अनोखे और व्यंग्यात्मक तुलनात्मक लेख ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है।