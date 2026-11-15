“व्हीलचेयर पर नजर आए जावेद अख्तर…”, एयरपोर्ट पर शबाना आजमी संग दिखे गीतकार, वायरल हुआ वीडियो

निराशा के उस मोड़ पर जब कोई भी आम व्यक्ति अपनी किस्मत के आगे घुटने टेक देता, तब उस युवा ने खुद से कहा था, "मैं यूं ही मरने के लिए नहीं पैदा हुआ था, ये दिन बदलेंगे।" और वाकई, वक्त ने करवट ली। दशकों की कड़ी मेहनत, लगन और अटूट विश्वास के बल पर उस लड़के ने भारतीय सिनेमा को ऐसे अनमोल शब्द और कहानियां दीं, जिन्होंने इतिहास रच दिया। शबाना आजमी ने अपनी पोस्ट में इस बात पर जोर दिया था कि कुछ सफर शून्य से शुरू होते हैं, लेकिन अगर हौसला और एक सपना हो, तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है।