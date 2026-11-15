“दो-दो दिन तक खाना नहीं मिलता था, डिप्रेशन में था’, जोश एक्टर शरद कपूर ने किया बड़ा खुलासा, सुनाई आपबीती

Sharad Kapoor On her Depression: 90 के दशक में अपनी शानदार अदाकारी और शाहरुख खान की जोश में विलेन बनकर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता शरद कपूर (Sharad Kapoor) इन दिनों बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अपने पालतू जानवरों से अलग होने को लेकर सुर्खियों में आए शरद कपूर का अब एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने खुद अपनी बदहाली और गंभीर आर्थिक व मानसिक संकट का खुलासा किया है। एनिमल वेलफेयर रिप्रेजेंटेटिव हेमा चौधरी के साथ सामने आए इस वीडियो में शरद ने बताया कि वह काफी समय से डिप्रेशन में थे।