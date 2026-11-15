Ramayana Box Office Collection 14 Nov: रामायण का 10वें दिन धमाका, 1200 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म

Ramayana Box Office Collection Day 10: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और रणबीर कपूर तथा यश स्टारर मेगा-बजट फिल्म रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। रिलीज के दूसरे शनिवार यानी 10वें दिन फिल्म की कमाई में एक बार फिर बंपर उछाल देखने को मिला है। इस पौराणिक महाकाव्य ने दुनिया भर में 1,200 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है और इसकी रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म लगातार बड़ी-बडी फिल्मों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। जहां एक तरफ खुद रणबीर कपूर ने अपनी एनिमल के लाइफटाइम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है वहीं, इसने छावा को मात देकर इतिहास रच दिया है। आइये जानते हैं 10वें दिन का कितना हुआ कलेक्शन...