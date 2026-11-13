‘रामायण’ में सिर्फ राम-रावण नहीं, सीता, शूर्पणखा और कैकेयी इन 3 महिलाओं के फैसलों ने लिखी थी युद्ध की कहानी

रामायण में सीता, शूर्पणखा, कैकेयी, जैसे महिला किरदारों की अहम भूमिका रही है। (फोटो सोर्स: IMDb)
Ramayana Women Characters: बाल्मीकि 'रामायण' जिस पर फिल्में और टीवी सीरियल्स बनते रहे हैं। 'रामायण' को हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जीवन यात्रा, राम-रावण के युद्ध और बुराई पर अच्छाई की जीत रूप में याद किया जाता है। लेकिन कभी ये सोचा कि इस पूरे महाकाव्य में महिलाओं और उनके फैसलों, महत्वाकांक्षाओं, बलिदानों और चेतावनियों ने ही इसकी अहम घटनाओं को रूप दिया है। सीता की ताकत और शूर्पणखा की राम-लक्ष्मण से हुई वह मुलाकात, जिसने सब कुछ बदल दिया, वहीं, कैकेयी की मांगें और मंदोदरी की सलाह।
नितेश तिवारी की रामायण में इनमें से कई महिलाओं को पर्दे पर उतारा गया है, जिसमें साई पल्लवी, रकुल प्रीत सिंह, लारा दत्ता, शीबा चड्ढा और अन्य अभिनेत्रियां अहम किरदारों में नजर आई हैं। बता दें कि ये महिलाएं केवल मुख्य पात्रों के इर्द-गिर्द नहीं घूमतीं, बल्कि इन्हीं की वजह से वनवास की शुरुआत होती है और युद्ध होते हैं।
रामायण की ये महिलाएं 'शक्तियां' हैं जिन्होंने उस महाकाव्य की कहानी को आगे बढ़ाया, जिसे आमतौर पर केवल राम और रावण के बीच की लड़ाई के रूप में दिखाया जाता है। एक तरफ जहां सीता में गरिमा और अपने फैसले खुद लेने की क्षमता है, वहीं दूसरी तरफ शूर्पणखा एक शैतानी दिमाग का प्रतिनिधित्व करती हैं। वहीं, अगर बात की जाए अयोध्या के राजमहल की राजनीति की तो कैकेयी और मंथरा ईर्ष्या और जलन की ऐसी चिंगारी लगाती हैं, कि पूरी कहानी की दिशा ही बदल जाती है।
अब बात करते हैं रणबीर कपूर और यश की रामायण के महिला किरदारों की:
नितेश तिवारी की 'रामायण' में साई पल्लवी द्वारा निभाई गई सीता, कहानी का केंद्र हैं। इस फिल्म में सीता को केवल एक ऐसी महिला के रूप में नहीं दिखाया गया है जो किसी के द्वारा बचाए जाने का इंतजार कर रही हो, बल्कि राम के साथ वनवास जाने का उनका फैसला टूट साथ, दृढ़ विश्वास और साहस का प्रतीक है। फिल्म में, रावण द्वारा उनके अपहरण की घटना को एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाया गया है, जो एक राजनीतिक संघर्ष को सभ्यताओं के बीच के एक बड़े टकराव में बदल देता है। सीता भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक हैं। इसलिए दर्शक उनसे गरिमा, भक्ति और संयम की उम्मीद रखते हैं। और साईं की स्क्रीन पर दिखने वाली सौम्यता और स्थिरता उनके किरदार को एक भावनात्मक गहराई देती है।
फिल्म में रकुल प्रीत सिंह का शूर्पणखा का किरदार फिल्म के सबसे दिलचस्प सपोर्टिंग एक्टर्स में से एक है। रावण की बहन के रूप में, वह कहानी के एक निर्णायक मोड़ पर जंगल के घटनाक्रम में नजर आती हैं। राम और लक्ष्मण के साथ उनका सामना होना और उसके बाद उनका अपमानित होना, लक्ष्मण द्वारा उनकी नाक काटना, जैसी घटनाओं का सिलसिला आखिर में सीता के अपहरण तक पहुंच जाता है। भले ही शूर्पणखा को रावण की बहन और राक्षस कुल और एक खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन रामायण फिल्म में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनका स्वाभिमान, उनकी इच्छाएं और उनका क्रोध, ये सब पंचवटी में चल रहे शांत वनवास और सीता के प्रति रावण के विनाशकारी जुनून के बीच एक पुल का काम करते हैं।
रकुल ने इस किरदार में एक नई ऊर्जा और जान डाल दी है। नितेश तिवारी ने शूर्पणखा को कहानी का महज एक जरिया बनाने के बजाय, एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया है, जिसका तिरस्कार एक बड़ी तबाही का कारण बन जाता है। उनकी एक्टिंग गुस्से, अहंकार, चोट और बदले की भावना पर टिकी हुई है।
यश की रामायण में लारा दत्ता द्वारा निभाई गई कैकेयी का किरदार एक ऐसी महिला हैं, जो पूरी अयोध्या को उथल-पुथल कर देती हैं। एक समय जो रानी राम को अपने बेटे की तरह प्यार करती थीं, वही राजा दशरथ से किए गए उनके पुराने वादों को याद दिलाकर भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 साल के वनवास की मांग कर बैठती हैं। उनकी इसी एक मांग से राजपरिवार टूट जाता है और कहानी लंका की ओर मुड़ जाती है।
लारा के सामने चुनौती यह थी कि वे कैकेयी के चरित्र को इस तरह पेश करें कि वह केवल एक साधारण खलनायक बनकर न रह जाए, बल्कि दर्शकों को उनके पीछे के कारणों और भावनाओं को समझने का मौका भी मिले। कैकेयी एक मां, पत्नी, योद्धा-रानी और राजनीतिक धुरी हैं, जिनके फैसलों पर डर, असुरक्षा और मंथरा के प्रभाव का गहरा असर है। यह किरदार तब सबसे प्रभावशाली लगता है जब दर्शक एक तरफ राम के प्रति उनके प्रेम को देख पाते हैं, तो दूसरी तरफ उनके फैसले के भयानक नतीजों को भी।
फिल्म में शीबा चड्ढा द्वारा निभाई गई 'मंथरा' का स्क्रीन टाइम भले ही कम हो, लेकिन अयोध्या कांड का वह सबसे खतरनाक किरदार है। कैकेयी की बेहद भरोसेमंद होने के नाते, वह उनके मन में शक और असुरक्षा का बीज बोती है, राम के राज्याभिषेक को एक खतरे के रूप में पेश करती है, और कैकेयी को उन वरदानों को मांगने के लिए उकसाती है जो पूरे राज्य की किस्मत ही बदल देते हैं। मंथरा साबित करती है कि महाकाव्यों की दिशा केवल तलवारों या दिव्य अस्त्रों से ही नहीं बदलती। महल के गलियारों में की गई एक फुसफुसाहट भी उतनी ही असरदार हो सकती है, जितना कि कोई युद्ध का मैदान। शीबा को इस किरदार के लिए चुनना इस पात्र को एक अलग गहराई देता है।
फिल्म में शामिल दूसरे और भी महिला किरदार हैं, जैसे शोभना द्वारा निभाई गई 'कैकेसी' रावण के अंदर असुरों की हार का बदला लेने की भावना भरकर उसकी महत्वाकांक्षाओं को आकार देती है। वहीं, काजल अग्रवाल की 'मंदोदरी' उस भावनात्मक कीमत को बखूबी दिखाती है, जो अहंकार में डूबे राजा रावण के साथ रहने पर चुकानी पड़ती है। इंदिरा कृष्णन की 'कौशल्या' और सोनल झा की 'सुमित्रा' अयोध्या के राजपरिवार की महिलाओं की दुनिया को पूरा करती हैं।
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