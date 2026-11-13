‘रामायण’ में सिर्फ राम-रावण नहीं, सीता, शूर्पणखा और कैकेयी इन 3 महिलाओं के फैसलों ने लिखी थी युद्ध की कहानी

नितेश तिवारी की 'रामायण' में साई पल्लवी द्वारा निभाई गई सीता, कहानी का केंद्र हैं। इस फिल्म में सीता को केवल एक ऐसी महिला के रूप में नहीं दिखाया गया है जो किसी के द्वारा बचाए जाने का इंतजार कर रही हो, बल्कि राम के साथ वनवास जाने का उनका फैसला टूट साथ, दृढ़ विश्वास और साहस का प्रतीक है। फिल्म में, रावण द्वारा उनके अपहरण की घटना को एक ऐसे मोड़ के रूप में दिखाया गया है, जो एक राजनीतिक संघर्ष को सभ्यताओं के बीच के एक बड़े टकराव में बदल देता है। सीता भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित पात्रों में से एक हैं। इसलिए दर्शक उनसे गरिमा, भक्ति और संयम की उम्मीद रखते हैं। और साईं की स्क्रीन पर दिखने वाली सौम्यता और स्थिरता उनके किरदार को एक भावनात्मक गहराई देती है।