‘गिरा और फिर सो गया’, 81 की उम्र में दर्दनाक हादसे का शिकार हुए टिन्नू आनंद, अब सुनाई हादसे की पूरी कहानी

Tinnu Anand Ribs Fractured: हिंदी सिनेमा के जाने-माने एक्टर और दिग्गज फिल्म निर्माता टिन्नू आनंद एक गंभीर हादसे का शिकार हो गए हैं। अपने ही घर में गिरने के कारण उनकी 5 पसलियां टूट गईं और फेफड़े में भी चोट आई है। बता दें, 81 वर्षीय निर्देशक को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था, जहां 14 दिनों तक चले इलाज के बाद गुरुवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई है। फिलहाल वे घर पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।