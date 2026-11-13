40 साल की शादी और तलाक की चर्चा के बीच गोविंदा का कोमल रानी संग फोटोशूट वायरल, तस्वीरें देख लोगों ने लगा दी क्लास!

ये पूरा विवाद तब और गहरा गया जब हाल ही में सुनीता आहूजा ने अपनी शादी के 40 साल पूरे होने और रिश्ते को लेकर खुलकर बात की थी। एक होम इंटरव्यू के दौरान सुनीता ने साफ किया था कि उनके और गोविंदा के बीच के रिश्ते को कोई अलग नहीं कर सकता और उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। हालांकि, तलाक की खबरों और सुनीता के बयानों के बीच कोमल रानी के साथ गोविंदा की तस्वीरें आने से मामले ने नया मोड़ ले लिया।