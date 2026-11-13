स्काउट ओपी की मां का फूटा ‘बिग बॉस 20’ के नए प्रोमो पर गुस्सा, बेटे के मेंटल प्रेशर पर ऑडियो किया शेयर

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, "आखिर एक इंसान को और कितना मेंटली पुश किया जाएगा? मैं किसी से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती। बस इतना चाहती हूं कि मेरे बेटे के साथ भी फेयरनेस हो उसकी बातों को पूरा दिखाया जाए। कॉन्टैक्ट से काटकर नहीं। उसे भी अपनी बात रखने का अपनी इमेज को लेकर परेशान हुए बिना इस सफर को पूरा करने का मौका मिले। आखिरकार वो भी किसी का बेटा है उसकी भी एक जिंदगी है सपने हैं और एक फ्यूचर है, एक शो और उसके प्रमोस कुछ वक्त के लिए होते हैं लेकिन उनका असर किसी इंसान की जिंदगी और मेंटल हेल्थ पर बहुत लंबे वक्त तक रह सकता है।"