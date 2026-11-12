काजी तौकीर से झगड़े पर पहली बार बोले आसिफ खान, कहा- ‘मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है’

बिग बॉस 20 के घर में अपने आखिरी कुछ दिनों के दौरान, आसिफ खान और काजी तौकीर के बीच के रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे। यहां तक कि जब आसिफ घर से बाहर जा रहे थे, तब काजी ने उनके लिए एक गाना भी गाया। घर से बाहर आने के बाद, जब इंटरनेट पर कुछ लोगों ने काजी को 'देशद्रोही' कहा क्योंकि वह हाल ही के एक एपिसोड में 'धुरंधर' फिल्म के गानों पर नहीं नाचे थे, तब आसिफ ने उनका बचाव भी किया। काजी का समर्थन करते हुए, आसिफ ने कहा, "एक कलाकार के रूप में, मैं काजी की भावनाओं से जुड़ सकता हूं। बीबी में उसे करीब से जाना है, हमारे बीच चाहे हजार झगड़े हुए हो लेकिन मैं अपने देश के लिए उसके प्यार को जानता हूं। वो एक सच्चा हिंदुस्तानी है। मुझे बस एक कलाकार को दूसरे कलाकार को स्टेज पर देखकर अपने खुद के सपने याद आते दिखे।" आइए इसे वह अर्थ न दें जो कभी नहीं था, काजी तौकीर, आपके लिए बहुत सारा प्यार और शक्ति।''