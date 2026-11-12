काजी तौकीर से झगड़े पर पहली बार बोले आसिफ खान, कहा- ‘मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं है’

आसिफ खान ने काजी तौकीर संग हुई लड़ाई पर तोड़ी चुप्पी। (Photo Source- Instagram/jiohotstarreality)
Aasif Khan on Qazi Touqeer: 'बिग बॉस' सीजन 20 में सिंगर काजी तौकीर और एक्टर आसिफ खान के बीच काफी तीखी बहस और बदतर लड़ाइयां देखने को मिलीं। शो से बाहर होने से कुछ हफ्ते पहले, आसिफ की काजी के साथ तब बहस हो गई थी, जब काजी ने हार्ट अटैक को लेकर एक बहुत ही असंवेदनशील मजाक किया। इससे 'पंचायत' फेम एक्टर आसिफ की एक दर्दनाक याद ताजा हो गई थी। अब आसिफ ने काजी के साथ अपने रिश्तों पर खुलकर बात की है।
'स्क्रीन' के साथ एक इंटरव्यू में, अपनी आखिरी लड़ाई के बारे में बात करते हुए, आसिफ खान ने कहा, "आखिरकार मैं भी एक इंसान हूं। लड़ाई से बचने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी को असंवेदनशील मजाक करके आसानी से निकल जाने दूं। जब ऐसा हुआ, तो मैं आक्रामक हो गया था, और मुझे इस बात का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। अगर कोई मेरी जिंदगी की किसी बेहद निजी घटना को लेकर असंवेदनशील होता है, तो उसे जवाब तो मिलेगा ही।"
आसिफ ने काजी के साथ अपने रिश्तों के बारे में आगे कहा, "जब भी वह शो से बाहर आएंगे, तो मैं उनसे एक बार जरूर मिलूंगा, ताकि देख सकूं कि उनका असली व्यक्तित्व क्या है। मुझे लगता है कि वह एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन गेम में बने रहने के लिए वह एक किरदार निभा रहे हैं। जहां तक हमारे रिश्तों की बात है, तो जब भी मुझे लगा कि मैं उनके बारे में गलत था, मैंने माफी मांगी और पूरे दिल से मांगी। अपने पूरे सफर के दौरान, मैंने कभी भी उनके परिवार, बीमारी, करियर या किसी भी चीज को लेकर उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कही। यहां तक कि 'डिस टास्क' के दौरान भी, मैंने कोई हद पार नहीं की, जबकि काजी ने एक इंसेंसिटिव मजाक किया था। मुझे पता था कि काजी की इनसिक्योरिटीज क्या हैं, लेकिन मैंने कभी उनका इस्तेमाल उनके खिलाफ नहीं किया।"
उन्होंने आगे कहा, “हमारी लड़ाइयां तो बहुत हाईलाइट हुईं, लेकिन हमारे बीच कुछ अच्छे पल भी थे। हम साथ बैठकर खाना खाते थे। जब वह बीमार पड़ा, तो मैंने उसे अपने हिस्से के अंडे दे दिए। शुरुआती दो हफ्तों में, घर के बाकी सदस्यों ने उसे काफी परेशान किया। मैं अकेला ऐसा इंसान था जो उसके साथ 3 घंटे तक बैठता था, भले ही वह मेरी पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाता था। मेरे लिए यह देखना एक संवेदनशील बात थी कि कोई इंसान अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ने की वजह से होने वाली तकलीफ से गुजर रहा है। अगर वह मानसिक रूप से परेशान था, तो मैंने खेल से ऊपर इंसानियत को रखा। मैंने कभी भी खेल को अपनी निजी दुश्मनी के साथ नहीं जोड़ा।”
आसिफ ने कहा कि जब उन्होंने काजी के साथ खराब रिश्ते होने के बावजूद, उसे एक टास्क जीतने में मदद की। “एक समय ऐसा था जब काजी और मेरे बीच रिश्ते बहुत खराब थे। हमारी लड़ाई भी हुई थी, फिर भी मैंने उसे उस टास्क में जिताया जिसमें उसे कैप्टन चुनना था। वह मेरा दोस्त नहीं था, फिर भी मैंने उसे जिताया। मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, बस मैंने कभी इसका ढिंढोरा नहीं पीटा। लेकिन जिन बातों को मैंने हल्के में लिया, लोगों ने उनका बहुत बड़ा बतंगड़ बना दिया। घर के सदस्यों ने कुछ बातचीत को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और दर्शकों ने सोशल मीडिया पर इसे बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया।"
बिग बॉस 20 के घर में अपने आखिरी कुछ दिनों के दौरान, आसिफ खान और काजी तौकीर के बीच के रिश्ते काफी बेहतर हो गए थे। यहां तक कि जब आसिफ घर से बाहर जा रहे थे, तब काजी ने उनके लिए एक गाना भी गाया। घर से बाहर आने के बाद, जब इंटरनेट पर कुछ लोगों ने काजी को 'देशद्रोही' कहा क्योंकि वह हाल ही के एक एपिसोड में 'धुरंधर' फिल्म के गानों पर नहीं नाचे थे, तब आसिफ ने उनका बचाव भी किया। काजी का समर्थन करते हुए, आसिफ ने कहा, "एक कलाकार के रूप में, मैं काजी की भावनाओं से जुड़ सकता हूं। बीबी में उसे करीब से जाना है, हमारे बीच चाहे हजार झगड़े हुए हो लेकिन मैं अपने देश के लिए उसके प्यार को जानता हूं। वो एक सच्चा हिंदुस्तानी है। मुझे बस एक कलाकार को दूसरे कलाकार को स्टेज पर देखकर अपने खुद के सपने याद आते दिखे।" आइए इसे वह अर्थ न दें जो कभी नहीं था, काजी तौकीर, आपके लिए बहुत सारा प्यार और शक्ति।''
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