‘एक शेर को जन्म दिया है जिसने’, काजी तौकीर की पत्नी हिफ्सा ने पति के लिए लिखा इमोशनल नोट, शेयर की एक फोटो

बिग बॉस 20 के हालिया एपिसोड में, कंटेस्टेंट्स को एक भावुक कर देने वाला सरप्राइज़ मिला। बिग बॉस ने एक टास्क की घोषणा की, जिसके जरिए वे अपने परिवार वालों के ऑडियो मैसेज और फोटोज हासिल कर सकते थे। हालांकि, उनके सामने एक ऑप्शन था, या तो वे अपने अपनों के मैसेज लें, या फिर एक एक्स्ट्रा 'लाइफलाइन' हासिल करें। जब मनीष गोयल को अपनी लाइफलाइन बचाने या काजी तौकीर को उनके परिवार का मैसेज सुनने देने में से किसी एक को चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने काजी को मैसेज सुनने देने का विकल्प चुना। अपने परिवार का ऑडियो मैसेज सुनकर काजी काफी भावुक हो गए; उन्हें एक फोटो भी मिली, जिसमें वो अपनी मां माँ के साथ नजर आ रहे थे।