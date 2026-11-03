हार्ट अटैक की खौफनाक घटना को आसिफ खान ने किया याद, काजी ने घर में उड़ाया था बीमारी का मजाक

शुरुआती दौर में इस बीमारी को लेकर बरती गई सावधानी के बारे में आसिफ की पत्नी ने खुलासा किया था कि अभिनेता ने शुरुआत में अपनी इस गंभीर दिल की बीमारी को 'GERD' (गैस्ट्रो-ओसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज) बताया था। इसके पीछे की वजह यह थी कि उन्हें डर था कि यदि इंडस्ट्री में यह बात फैली कि उन्हें दिल की इतनी गंभीर बीमारी है, तो उनके हाथ से बड़े प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे और उनके करियर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। लेकिन, अब इन तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए आसिफ ने लोगों को अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखने की सलाह दी है।