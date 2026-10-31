‘वो भाई मनाती थी’, स्काउट विवाद पर लव गिल के दोस्त का फूटा गुस्सा, बोले- अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी

Love Gill Friend Saurabh On Scout OP: रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में कंटेस्टेंट्स के बीच के रिश्ते, तीखी बहस और विवाद अक्सर शो खत्म होने के बाद भी सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में कंटेस्टेंट लव गिल (Love Gill) और स्काउट के बीच एक नया विवाद इसमें जुड़ गया है। दोनों को लेकर इंटरनेट पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब लव गिल के करीबी दोस्त सौरभ का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने एक इमोशनल वीडियो जारी कर बिग बॉस के मेकर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सौरभ ने साफ कहा कि लव जिसे अपना भाई मानती थी, उसके रिश्ते को व्यूज के लिए गलत नजरिए से दुनिया के सामने पेश किया गया है। जिससे वह अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी है।