‘राइज एंड फॉल 2’ में गौतम गुलाटी और वीरेंद्र सहवाग की बहस पर यूजर्स ने की सलमान खान से तुलना, बोले- ‘गाली की बात ये ना ही करें तो अच्छा होगा’

Virender Sehwag and Gautam Gulati: रियलिटी शो राइज एंड फॉल 2 के लेटेस्ट एपिसोड में घर का माहौल उस समय गर्म हो गया जब स्टेज पर गौतम गुलाटी और मनीष कश्यप के बीच हुई जोरदार झड़प के बाद शो के होस्ट वीरेंद्र सहवाग स्टेज से चले गए। बाद में सहवाग ने कथित तौर पर उनका अपमान करने के लिए गौतम को बुलाया। शो में हुई इस घटना की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं, जहां एक ओर दर्शकों ने गौतम के बर्ताव की आलोचना की, तो वहीं दूसरी और कुछ यूजर्स ने वीरेंद्र सहवाग पर भी निशाना साधते हुए उनकी और सलमान खान की तुलना कर डाली।