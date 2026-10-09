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मनीषा कोइराला से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे नाना पाटेकर! बोले- ‘मुझे उनकी याद आती है’

Nana Patekar Manisha Koirala Breakup: अभिनेत्री मनीषा कोइराला से ब्रेकअप के बाद भावुक हो गए थे नाना पाटेकर। 1997 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, ‘मुझे मनीषा की याद आती है।’
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मुंबई

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Rashi Sharma

Oct 09, 2026

Nana Patekar Manisha Koirala

नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला। (फोटो सोर्स: IMDb)

Nana Patekar Manisha Koirala: नाना पाटेकर का निधन गुरुवार, 8 अक्टूबर को गोवा में उनके घर पर हुआ। उनके निधन से उनके परिवार, फैंस और साथ काम करने वाले लोगों को गहरा सदमा लगा, क्योंकि दुनिया ने उस एक्टर को याद किया जिसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। हालांकि नाना को कभी भी पारंपरिक बॉलीवुड हीरो के तौर पर नहीं देखा गया, लेकिन 1990 के दशक में फिल्म टैब्लॉयड में वे अक्सर चर्चा का विषय बने रहते थे, खासकर मनीषा कोइराला के साथ उनके रिश्ते को लेकर। जहां नाना और मनीषा ने कुछ समय तक इस मामले पर गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी, वहीं ब्रेकअप के बाद नाना अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए।

'मुझे मनीषा की याद आती है

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार, 1997 में एक इंटरव्यू में ब्रेकअप के बाद अपनी भावनाओं के बारे में बात करते हुए नाना पाटेकर की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था, "यह बहुत मुश्किल दौर है। उस दर्द को समझने के लिए आपको खुद इसे महसूस करना होगा। मैंने जो दर्द सहा, उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। प्लीज, इस बारे में बात न करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'मुझे मनीषा की याद आती है।'

'खामोशी' और 'अग्नि साक्षी' में साथ नजर आए थे नाना-मनीषा

बता दें कि नाना पाटेकर और मनीषा कोइराला ने 'खामोशी: द म्यूजिकल' और 'अग्नि साक्षी' जैसी फिल्मों में साथ काम किया था और इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। नाना को 'अग्नि साक्षी' में उनके काम के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला था। रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रेकअप के समय वे 'युग पुरुष' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।

मनीषा कस्तूरी हिरण जैसी हैं- नाना पाटेकर

ब्रेकअप के बाद भी, उन्होंने कभी भी अपने निजी मामलों को पब्लिक नहीं किया और हमेशा मनीषा कोइराला की तारीफ ही की। उन्होंने कहा, “मनीषा में जन्मजात हुनर ​​है। वह बहुत संवेदनशील एक्ट्रेस हैं। वह कस्तूरी हिरण जैसी हैं, उन्हें अभी यह समझना बाकी है कि उन्हें किसी के साथ होड़ करने की जरूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है और यह काफी है।”

'आंसूं रोकना मुश्किल हो रहा था'

वहीं, उस दौरान, मनीषा भी अपनी जिंदगी में एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। कई सालों बाद, उन्होंने अपनी किताब 'हील्ड' में अपनी शराब की लत के बारे में खुलकर बात की और बताया, “शूटिंग से ध्यान हटाने और खुद को सुन्न करने के लिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया था। अगर मैं डाइट पर होती, तो वोदका पीती थी।” 1990 के दशक में मनीषा इसी दौर से गुजर रही थीं और नाना ने इंटरव्यू में इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा था, “जब मैं देखता हूं कि वह अपने साथ क्या कर रही हैं, तो मेरे आंसूं मुश्किल से ही रुक पाते हैं। शायद आज मुझे उनके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है।”

अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे नाना

बता दें कि मनीषा के साथ रिश्ते के दौरान नाना पाटेकर की शादी नीलकंठी से हो चुकी थी, लेकिन वे अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। नाना और नीलकंठी का कभी तलाक नहीं हुआ। मनीषा ने 2010 में बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की, लेकिन दो साल बाद उनकी शादी टूट गई।

नाना पाटेकर के निधन पर मनीषा कोइराला का पोस्ट

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम पर दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, “एक महान एक्टर और अपनी कला के सच्चे शख्स के गुजर जाने से बहुत दुख हुआ है। सिनेमा में उनके योगदान और अपनी कला के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।” गुरुवार रात पुणे में उनके फार्महाउस पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार किया गया।

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Updated on:

09 Oct 2026 06:53 pm

Published on:

09 Oct 2026 06:53 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मनीषा कोइराला से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे नाना पाटेकर! बोले- ‘मुझे उनकी याद आती है’

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