एक्टिंग में नाम कमाने से पहले पत्नी की कमाई से चलता था नाना पाटेकर का घर, एक्टर ने खुद किया था खुलासा

नाना पाटेकर और उनकी पत्नी नीकलकंठी की फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- @bollywood__feels)
Nana Patekar: नाना पाटेकर का गुरुवार को गोवा में 75 साल की उम्र में निधन हो गया। एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी नीलकंठी और बेटा मल्हार हैं। नाना और नीलकंठी की शादी में कई उतार-चढ़ाव आए और भले ही वे अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अलग-अलग रहे, लेकिन उन्होंने कभी तलाक नहीं लिया। इस जोड़े ने अपने बड़े बेटे दुर्वासा की दुखद मौत भी देखी, जब वह सिर्फ ढाई साल का था।
'द लल्लनटॉप' के साथ बातचीत में नाना पाटेकर ने बताया था कि वह और उनकी पत्नी नीलकंठी नाटक 'जात न पूछो साधु की' के दौरान मिले थे। वह भी उस नाटक में एक एक्टर के तौर पर काम कर रही थीं। नाना ने बताया था कि उस समय नीलकंठी बैंक में एक ऑफिसर के तौर पर नौकरी भी करती थीं और उनसे कहीं ज्यादा पैसे कमाती थीं।
उन्होंने कहा, "वह बैंक में ऑफिसर के तौर पर काम करती थीं। मुझे हर शो के लिए 50 रुपये मिलते थे और उनकी सैलरी 2500 रुपये थी। मैं 15-20 शो करने के बाद भी सिर्फ 750 रुपये ही कमा पाता था।" उन्होंने याद किया कि यह उनका ही आर्थिक और नैतिक सहारा था जिसने उन्हें एक्टर के तौर पर करियर बनाने के लिए हिम्मत दी।
उन्होंने आगे कहा, "मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अगर तुम इसे करियर के तौर पर अपनाना चाहते हो, तो मैं पहले से ही पैसे कमा रही हूं, इसलिए परिवार के लिए पैसे आते रहेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं यह पेशा सिर्फ उनकी वजह से अपना सका। उस समय हमें नहीं पता था कि मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं।"
हालांकि, कुछ साल बाद नीलकंठी ने अपना एक्टिंग करियर छोड़ दिया क्योंकि वह परिवार की देखभाल कर रही थीं। तब तक नाना और नीलकंठी अलग-अलग रहने लगे थे। वह नाना की मां और अपने बेटे मल्हार के साथ रह रही थीं, और नाना अलग रह रहे थे।
इस बातचीत के दौरान, नाना ने अपने बेटे दुर्वासा की मौत के बारे में भी बात की, जो सिर्फ ढाई साल की उम्र में गुजर गया था। उन्होंने बताया कि दुर्वासा का नाम 'सबसे गुस्सैल ऋषि' के नाम पर रखा गया था और जन्म के समय उसमें कुछ कमियां थीं। उन्होंने कहा, "मेरा बड़ा बेटा 'क्लेफ्ट पैलेट' (तालू में दरार) के साथ पैदा हुआ था। उसे एक देखने में भी दिक्कत थी। जब मैं उसे इस हालत में देखता था, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता था कि 'लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरा बेटा ऐसा दिखता है'। सोचिए मैं कितना बुरा इंसान हूं। मेरी पहली चिंता यह थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उसके बारे में नहीं।"
इस दुखद घटना के बारे में बात करते हुए नाना ने कहा, "ढाई साल की उम्र में उसकी मौत हो गई, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वही मेरे लिए सब कुछ शुरू करने की वजह बना। ऐसा होता है, " उन्होंने आगे कहा कि वे कभी दुख में डूबे नहीं रहे। उन्होंने कहा, "मैंने हमेशा हिम्मत बनाए रखी। मैं रोता नहीं हूं। मैं सिर्फ फिल्मों में रोता हूं, और वह भी पैसे के लिए।"
गोवा में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट के कारण नाना पाटेकर का निधन हो गया। अभिनेता के निधन की खबर से इंडस्ट्री में मातम का माहौल है। सोशल मीडिया पर नेता से लेकर एक्टर्स तक सब नाना पाटेकर को याद कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
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