Nana Patekar Death: नहीं रहे नाना पाटेकर, 75 की उम्र में हार्ट अटैक से हुआ निधन

Nana Patekar Death: बॉलाीवुड इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और अपनी कड़क आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले नाना पाटेकर (Nana Patekar) का निधन हो गया है। उन्होंने 75 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। मिली जानकारी के अनुसार, उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया था। करीब 45 मिनट तक उन्हें सीपीआर और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के जरिए होश में लाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन शरीर से उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।