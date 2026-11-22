बता दें, शाहरुख खान और अंबानी परिवार के बीच बेहद पुराने और करीबी पारिवारिक संबंध रहे हैं। अक्सर शाहरुख खान अंबानी परिवार के इवेंट्स में सक्रिय रूप से शामिल होते देखे जाते हैं- कभी मेहमानों का स्वागत करते हुए, तो कभी मंच पर परिवार के साथ हंसी-मजाक और परफॉर्मेंस करते हुए। अनंत अंबानी के साथ भी उनकी दोस्ताना और आत्मीय केमिस्ट्री पहले कई आयोजनों में देखने को मिल चुकी है। यही वजह है कि इस ताजा वीडियो को लेकर भी लोग अलग-अलग नजरिए से अपनी राय रख रहे हैं और इस छोटे से पल ने इंटरनेट पर बड़ी बहस छेड़ दी है।