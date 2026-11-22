Diljit Dosanjh Ahmedabad Concert: अहमदाबाद कॉन्सर्ट को लेकर गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ सुर्खियों में आ गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, अहमदाबाद में होने वाले शो से पहले डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर (DCPO) ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर दिलजीत के चार गानों- 'पटियाला पैग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचो फीम' और 'जट्ट फायर करदा'... पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बावजूद 21 नवंबर को कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत ने शराब से जुड़ा एक ऐसा ट्रैक गाया, जिसे न गाने की उन्हें सलाह दी गई थी, जिससे प्रोटोकॉल और पाबंदियों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। साथ ही इस दौरान दिलदीज गुस्से में भी नजर आए। उन्होंने स्टेज पर भी गाने को लेकर बेबाक बयान दे दिया।