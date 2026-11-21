Kanagana Ranaut On Eetha: श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्म 'ईथा' रिलीज से पहले लगातार चर्चा में बनी हुई है। फिल्म में श्रद्धा मशहूर मराठी तमाशा कलाकार विठाबाई नारायणगांवकर की भूमिका निभा रही हैं। 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' से मुकाबला होने वाला है। इस बीच अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने श्रद्धा कपूर की फिल्म की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए फिल्म को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया।