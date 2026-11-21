Anubhav Sinha Emotional Post after Father Death: बॉलीवुड के जाने-माने फिल्ममेकर अनुभव सिन्हा इस समय गहरे शोक में हैं। उनके पिता प्रेम गोविंद सिन्हा का 19 नवंबर को रात करीब 9 बजे मुंबई में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार, 20 नवंबर को सुबह 10 बजे वर्सोवा श्मशान घाट पर किया गया। फिलहाल प्रेम गोविंद सिन्हा के निधन के कारणों की जानकारी सामने नहीं आई है। पिता के जाने के बाद अनुभव ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए एक बेहद संवेदनशील और भावुक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने उन छोटी-छोटी आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें वह अब बेहद मिस करेंगे।