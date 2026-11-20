Hanuman Ansh Director On Ramayana: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लेजेंड' इन दिनों लगातार चर्चा में है। फिल्म की भव्यता, बड़े बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर दर्शकों के बीच काफी बातें हो रही हैं। अब फिल्म को लेकर 'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी 'रामायण' को सांस्कृतिक पुनर्जागरण का हिस्सा बताया है। उनका मानना है कि भगवान राम और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित फिल्मों का सफल होना जरूरी है।