राम गोपाल वर्मा (फोटो सोर्स- IMDb)
Ram Gopal Varma On Dawood Ibrahim: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर बातचीत करने या उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिले, तो वह इसके लिए अपना दायां हाथ तक देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े, तो उन्हें इसका अफसोस नहीं होगा। राम गोपाल वर्मा ने यह बात मुंबई इंटरनेशनल क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में एक पैनल चर्चा के दौरान कही।
मुंबई में आयोजित इस कार्यक्रम में दाऊद इब्राहिम के अपराध जगत, उसके प्रभाव और भारत लौटने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इस दौरान राम गोपाल वर्मा से पूछा गया कि अगर उन्हें दाऊद के साथ बैठकर खाना खाने या उससे बातचीत करने का मौका मिले, तो वह क्या करेंगे।
इस पर फिल्ममेकर ने कहा कि वह दाऊद से मिलने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेंगे। उनके मुताबिक, इस अनुभव के लिए वह अपना दायां हाथ तक देने को तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस मुलाकात के बाद उन्हें जेल जाना पड़े, तब भी वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे।
राम गोपाल वर्मा ने 'सत्या' और 'कंपनी' जैसी फिल्मों के जरिए मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया को पर्दे पर दिखाया है। ऐसे में दाऊद जैसे अपराधी से बातचीत करने की उनकी इच्छा चर्चा का विषय बन गई है।
कार्यक्रम में राम गोपाल वर्मा ने दाऊद इब्राहिम से जुड़ा एक किस्सा भी साझा किया। उन्होंने बताया कि दाऊद के एक सहयोगी ने उनसे कहा था कि 1992-93 के मुंबई दंगों के बाद दाऊद ने बदले की कार्रवाई करने से परहेज किया था। इसकी वजह यह बताई गई कि उसे डर था कि ऐसी किसी कार्रवाई से मुसलमानों के खिलाफ बड़े स्तर पर हिंसा भड़क सकती है।
हालांकि, राम गोपाल वर्मा ने यह भी साफ किया कि वह इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकते। उनके मुताबिक, दाऊद के व्यक्तित्व को लेकर बताई गई यह बात उसकी कथित गैर-कट्टरपंथी और दिखावे से भरी छवि के अनुरूप लगती है।
इस चर्चा में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और सीबीआई के पूर्व अधिकारी नीरज कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने दाऊद इब्राहिम के भारत लौटने और सरेंडर की कोशिशों से जुड़ी कई अहम बातें बताईं।
नीरज कुमार के मुताबिक, 1990 के दशक के मध्य में सीबीआई ने दाऊद के आत्मसमर्पण को लेकर उससे बातचीत की थी। इस बातचीत में दाऊद के करीबी सहयोगी मनीष लाला ने अहम भूमिका निभाई थी। मनीष लाला को दाऊद का कानूनी सलाहकार बताया गया। उसी के जरिए नीरज कुमार की दाऊद से तीन बार बातचीत हुई थी।
नीरज कुमार ने बताया कि दाऊद भारत लौटने के लिए तैयार था, लेकिन उसने कुछ ऐसी शर्तें रखी थीं, जिन्हें स्वीकार करना संभव नहीं था। वह चाहता था कि भारत आने के बाद उसे नजरबंद रखा जाए और केवल मार्च 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में ही उस पर मुकदमा चलाया जाए।
नीरज कुमार ने दाऊद के प्रभाव को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब कई असंबंधित घटनाओं के लिए भी दाऊद को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता था। उन्होंने लातूर भूकंप जैसी घटना का उदाहरण देते हुए बताया कि उसके प्रभाव को कई बार वास्तविकता से ज्यादा बढ़ाकर पेश किया गया।
नीरज कुमार के मुताबिक, दाऊद की मौजूदा स्थिति ऐसी बताई जाती है कि वह पाकिस्तान के कराची स्थित क्लिफ्टन इलाके में रहता है और आईएसआई की लगातार निगरानी में है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियों में दाऊद के भारत लौटने की संभावना बेहद मुश्किल हो चुकी है।
बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का पहला आयोजन 14 और 15 नवंबर 2026 को हुआ था। इसका आयोजन अपराध जगत पर लेखन के लिए पहचाने जाने वाले पत्रकार एस. हुसैन जैदी और वरिष्ठ पत्रकार चंद्रमोहन पुप्पाला ने ग्रे एटलस मीडिया के बैनर तले किया था।
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