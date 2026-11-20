Ram Gopal Varma On Dawood Ibrahim: फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दाऊद इब्राहिम के साथ बैठकर बातचीत करने या उसका इंटरव्यू लेने का मौका मिले, तो वह इसके लिए अपना दायां हाथ तक देने को तैयार हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात के बाद अगर उन्हें जेल भी जाना पड़े, तो उन्हें इसका अफसोस नहीं होगा। राम गोपाल वर्मा ने यह बात मुंबई इंटरनेशनल क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में एक पैनल चर्चा के दौरान कही।