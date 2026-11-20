Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi On Industry: संत नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' महज 2 करोड़ में बनी थीं। लेकिन रिलीज के बाद इस फिल्म ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर हर किसी को चौंका दिया। अब यह फिल्म जल्द OTT पर आने वाली है। शोभिनव सत्या स्टारर यह फिल्म 27 नवंबर से दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। OTT रिलीज से ठीक पहले निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इंडस्ट्री की चुप्पी पर बात की है। फिल्म की अपार सफलता के बाद भी कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब उसी का विशाल चतुर्वेदी ने कारण बताया है।