हनुमान अंश के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने इंडस्ट्री पर की बात (Photo Source- Instagram/@filmervishal)
Hanuman Ansh Director Vishal Chaturvedi On Industry: संत नीम करोली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' महज 2 करोड़ में बनी थीं। लेकिन रिलीज के बाद इस फिल्म ने दुनिया भर में 450 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर हर किसी को चौंका दिया। अब यह फिल्म जल्द OTT पर आने वाली है। शोभिनव सत्या स्टारर यह फिल्म 27 नवंबर से दर्शकों के लिए उपलब्ध होगी। OTT रिलीज से ठीक पहले निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने इंडस्ट्री की चुप्पी पर बात की है। फिल्म की अपार सफलता के बाद भी कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब उसी का विशाल चतुर्वेदी ने कारण बताया है।
विशाल चतुर्वेदी ने स्क्रीन संग खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 'हनुमान अंश' की बॉक्स ऑफिस सफलता ने उस सोच को तोड़ दिया है, जिसमें माना जाता है कि किसी फिल्म को बड़ा बनने के लिए बड़े स्टार्स, भारी बजट या बड़े स्टूडियो के सहारे की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि थिएटर एक इवेंट की जगह है और जब कोई इवेंट फिल्म आती है, तो वह चलती है।
विशाल चतुर्वेदी के मुताबिक, अक्सर यह सुनने को मिलता है कि केवल खास तरह की फिल्में ही चलेंगी और बाकी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उनकी फिल्म ने उन तमाम धारणाओं को गलत साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि सिनेमा लोगों का माध्यम है, जहां दर्शक खुद फिल्म देखकर तय करते हैं कि वह अच्छी है या नहीं, जबकि पहले आलोचक और सोशल मीडिया ही लोगों को फैसला सुनाते थे।
फिल्म की बड़ी सफलता के बाद इंडस्ट्री से मिले रिएक्शन पर बात करते हुए विशाल चतुर्वेदी ने हैरानी जताई कि उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट्स चलने के बाद कई आधिकारिक बयान देखे हैं, लेकिन उनकी फिल्म छोटी है और वह पहली बार निर्देशन कर रहे हैं, इसलिए किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस या स्टूडियो से एक भी बयान नहीं आया।
हालांकि, उन्होंने आगे यह भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पर जब लोग उनसे मिलते हैं तो फिल्म को लेकर खूब बात करते हैं, और वरुण धवन व वीरेंद्र सहवाग समेत कुछ संवेदनशील लोगों ने खुलकर इसकी सराहना भी की थी।
दूसरी तरफ, फिल्म के सीक्वल को लेकर भी नई चर्चाएं सामने आई हैं। जहां एक तरफ विशाल ने सीक्वल और एक अन्य भक्ति फिल्म पर काम होने की बात कही थी, वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माता अनुप्रिया नागर, विशाल, रागिनी सोना और नम्रता जी सिंह के बीच हुए विवाद के चलते 'हनुमान अंश' के सीक्वल का काम फिलहाल रुक गया है।
वहीं, विशाल चतुर्वेदी को एंटरटेनमेंट कैटेगरी में 'CNN-न्यूज18 इंडियन ऑफ द ईयर 2026' का पुरस्कार दिया गया है। गुरुवार 19 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के 16वें संस्करण में उन्हें यह सम्मान मिला। अपना पुरस्कार स्वीकार करते हुए विशाल ने फिल्म के सफर को याद किया। अपने विजन पर भरोसा जताने के लिए प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद दिया और अपनी टीम के कई सदस्यों को मंच पर अपने साथ इस पल का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित किया।
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