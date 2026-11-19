Abhishek Awasthi On Rakhi Sawant Slapped: टीवी और डांस रियलिटी शोज से पहचान बनाने वाले अभिनेता और कोरियोग्राफर अभिषेक अवस्थी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने करीब 15 साल पुराने उस दौर का दर्द बयां किया है, जब राखी सावंत के साथ हुए थप्पड़ वाले विवाद के बाद उनकी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई थी। अभिषेक ने बताया कि उस मुश्किल वक्त में वह किस तरह अंदर से टूट गए थे, लोगों का सामना करने से कतराते थे और कैसे उन्होंने खुद को संभालकर दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटाई?