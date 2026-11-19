Kalli Kheti Movie Review: हॉरर फिल्म देखने बैठें और आपको बार-बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि आखिर पर्दे पर हो क्या रहा है, तो समझिए फिल्म अपना काम कर रही है। 'काली खेती' के साथ कुछ ऐसा ही होता है। फिल्म का नाम जितना अलग है, इसकी कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। खेती जैसे सामान्य विषय को हॉरर के साथ जोड़ना एक नया आइडिया है और निर्देशक हारिस इम्तियाज खान ने इसे पर्दे पर उतारने की अच्छी कोशिश की है। ये फिल्म उन लोगों के लिए खास हो सकती है, जो बॉलीवुड की टिपिकल हॉरर फिल्मों से कुछ अलग देखना चाहते हैं।