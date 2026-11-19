फिल्म रामायण ने 14 दिनों में किया शानदार कलेक्शन (Photo Source- Twitter/@Its_CineHub)
Ramayana Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराते हुए निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। थिएटर में रिलीज होने के महज दो हफ्तों के भीतर ही इस फिल्म ने भारतीय बाजार में 1,000 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने टिकट खिड़की पर सुनामी ला दी है और यह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर क्लब में शामिल हो गई है।
Sacnilk के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म 'रामायण' ने अपनी रिलीज के 14वें दिन यानी 18 नवंबर दूसरे बुधवार को देश भर के 22,289 शो में जबरदस्त 23.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। हालांकि, 13वें दिन के 28.60 करोड़ रुपये के मुकाबले इसमें करीब 18.9 प्रतिशत की सामान्य गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इसके बावजूद फिल्म की कुल कमाई का ग्राफ आसमान छू रहा है। इस कलेक्शन के साथ ही फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ रुपये और घरेलू ग्रॉस कलेक्शन लगभग 1,009.05 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है।
भाषाओं के आधार पर फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन का दबदबा सबसे अधिक रहा है, जिसने 17,661 शो से करीब 16.50 करोड़ रुपये बटोरे। इसके अलावा, मलयालम वर्शन ने 2.15 करोड़, कन्नड़ ने 1.65 करोड़, तमिल ने 1.60 करोड़ और तेलुगु वर्जन ने 1.30 करोड़ रुपये की मजबूत कमाई दर्ज की है।
विदेशी बाजारों (Overseas) में भी 'रामायण' का डंका जमकर बज रहा है। फिल्म ने 14वें दिन अंतरराष्ट्रीय बाजारों से 8 करोड़ रुपये कमाए, जिससे इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 510 करोड़ रुपये हो गया है। घरेलू और विदेशी कमाई को जोड़कर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब आधिकारिक तौर पर 1,519.05 करोड़ रुपये के पार जा चुका है। सबसे कम समय यानी सिर्फ दो हफ्तों में यह उपलब्धि हासिल करने वाली यह पहली फिल्म बन गई है।
|दिन
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|Day 14
|23.20 करोड़ रुपये
|Day 13
|28.35 करोड़ रुपये
|Day 12
|32.00 करोड़ रुपये
|Day 11
|75.00 करोड़ रुपये
|Day 10
|72.90 करोड़ रुपये
|Day 9
|48.10 करोड़ रुपये
|Day 8
|53.50 करोड़ रुपये
|Day 7
|70.65 करोड़ रुपये
|Day 6
|94.10 करोड़ रुपये
|Day 5
|107.50 करोड़ रुपये
|Day 4
|56.15 करोड़ रुपये
|Day 3
|69.80 करोड़ रुपये
|Day 2
|48.05 करोड़ रुपये
|Day 1
|64.85 करोड़ रुपये
|Total Collection
|844.40 करोड़ रुपये
इस शानदार सफलता के साथ ही 'रामायण' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 1,000 करोड़ रुपये का ग्रॉस आंकड़ा छूने वाली छठी भारतीय फिल्म और तीसरी बॉलीवुड (हिंदी) फिल्म बन गई है। इससे पहले इस खास सूची में 'बाहुबली 2', 'केजीएफ: चैप्टर 2', 'पुष्पा 2: द रूल' और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' फ्रेंचाइजी ('धुरंधर' और 'धुरंधर द रिवेंज') शामिल रही हैं। जहां रणबीर कपूर और साई पल्लवी के करियर की यह पहली 1,000 करोड़ इंडिया ग्रॉस फिल्म है, वहीं 'केजीएफ 2' के बाद सुपरस्टार यश की अब दो फिल्में इस प्रतिष्ठित क्लब का हिस्सा बन चुकी हैं।
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