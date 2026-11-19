Ramayana Box Office Collection Day 14: बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज कराते हुए निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की फिल्म 'रामायण' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। थिएटर में रिलीज होने के महज दो हफ्तों के भीतर ही इस फिल्म ने भारतीय बाजार में 1,000 करोड़ रुपये का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। रणबीर कपूर, यश और साई पल्लवी जैसे दिग्गज सितारों से सजी इस फिल्म की कामयाबी ने टिकट खिड़की पर सुनामी ला दी है और यह भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर क्लब में शामिल हो गई है।