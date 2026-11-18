खबरों के मुताबिक, सोनू सूद ने शरद कपूर के पैर की चोट की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम का इंतजाम किया है। उन्होंने अभिनेता के साथ एक संभावित प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की है, जिससे उन्हें अपना काम फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। AICWA ने अपने बयान में सोनू सूद की मदद के दोनों पहलुओं का जिक्र किया। एसोसिएशन ने बताया कि कपूर ने खास तौर पर काम और मेडिकल मदद मांगी थी। उन्होंने काम मिलने की संभावना को, कपूर के लिए फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में एक अहम मदद बताया।