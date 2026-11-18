शरद कपूर ने जाहिर की अपनी इच्छा, बताया किसके साथ करना चाहते हैं काम। (फोटो सोर्स: @jaya.bhattacharya/instagram and IANS)
Sharad Kapoor: पिछले कुछ दिनों से दस्तक फेम एक्टर शरद कपूर अपनी आर्थिक तंगी और ख़राब सेहत के कारण चर्चाओं में हैं। जानवरों के लिए काम करने वाले एक एनजीओ की फाउंडर हेमा चौधरी ने उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें एक्टर के 4 पालतू डॉग्स को देखभाल के लिए एनजीओ भेजा जा रहा था। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स शरद कपूर की हालत देखकर चिंतित हो गए और उनको काम देने की अपील करने लगे।
हालांकि, अभिनेता ने खुद एक वीडियो में कहा कि उनको पैसों की नहीं, बल्कि काम की जरूरत है। वो अच्छा काम करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने उन मुश्किलों के बारे में बात की, जिनका वे सामना कर रहे हैं, और फिल्म जगत से मदद मांगी। उनकी इस अपील पर उनके साथियों ने प्रतिक्रिया दी है। बताया जा रहा है कि उन्हें आर्थिक मदद, इलाज की सुविधा और एक्टिंग में वापसी का मौका मिल सकता है।
हाल ही में शरद कपूर ने IANS से बात करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपने पसंदीदा सह-कलाकारों और निर्देशकों को लेकर खुलकर बात की है। इसके साथ ही इस बातचीत के दौरान शरद कपूर ने खुद उन नामों का खुलासा किया जिनके साथ वे आने वाले समय में काम करना चाहते हैं।
इस बातचीत के दौरान शरद कपूर ने कहा, "मैं रोहित शेट्टी के साथ काम करना पसंद करूंगा। मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, मंसूर खान साहब वापस आ रहे हैं। मैं उनके साथ काम करना पसंद करूंगा, मैं किसी के साथ भी काम करने को तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। सर कोई एक्टर, ऐसे डायरेक्टर, जिनके लिए बच्चन साहब हमेशा हैं, शाहरुख भाई हैं, सलमान हैं, तो मुझे कोई समस्या नहीं है।"
सलमान खान और सोनू सूद से मदद मिलने की खबरों के बीच राहुल रॉय की मुलाकात हुई। सोशल मीडिया पर राहुल रॉय और शरद कपूर की मुलाकात का एक वीडियो शेयर किया गया है। इस दौरान, एक पैपराजी ने उम्मीद जताई कि दर्शकों को 1990 के दशक के इन लोकप्रिय अभिनेताओं को एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। इस पर शरद कपूर ने कहा, "इंशाल्लाह।"
इस क्लिप पर दर्शकों ने कई प्रतिक्रियाएं दीं। कुछ लोगों ने उम्मीद जताई कि इन अभिनेताओं को और भी मौके मिलेंगे। एक यूजर ने कमेंट किया, "इंशाल्लाह… यह बहुत दिल से कहा गया था।" सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट में इन अभिनेताओं की फिल्मों में वापसी की अपील की गई है। कैप्शन में लिखा था, "बॉलीवुड के 2 महान कलाकार… लेकिन अफ़सोस, इस बेरहम इंडस्ट्री ने दोनों को घर बैठने पर मजबूर कर दिया है? हम इन्हें फिर से बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं…"
सलमान खान ने शरद कपूर को आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है। यह कदम तब उठाया गया है जब शरद कपूर अपनी मौजूदा मुश्किलों से निपटने के लिए मदद मांग रहे हैं। इस पहल की 'ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन' (AICWA) ने भी तारीफ की है। एसोसिएशन ने सलमान खान के योगदान को सराहा और मुश्किल समय में एक साथी कलाकार की मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
खबरों के मुताबिक, सोनू सूद ने शरद कपूर के पैर की चोट की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम का इंतजाम किया है। उन्होंने अभिनेता के साथ एक संभावित प्रोजेक्ट पर भी चर्चा की है, जिससे उन्हें अपना काम फिर से शुरू करने का मौका मिल सकता है। AICWA ने अपने बयान में सोनू सूद की मदद के दोनों पहलुओं का जिक्र किया। एसोसिएशन ने बताया कि कपूर ने खास तौर पर काम और मेडिकल मदद मांगी थी। उन्होंने काम मिलने की संभावना को, कपूर के लिए फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में एक अहम मदद बताया।
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