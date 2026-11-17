Sharad Kapoor Viral Video Rumours: फिल्म 'जोश' से अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर शरद कपूर इन दिनों अपनी खराब सेहत और आर्थिक तंगी के चलते लगातार चर्चा में हैं। हाल ही में उनके 4 पालतू कुत्तों को एक एनिमल वेलफेयर सेंटर में भेजे जाने की खबर सामने आई थी। इस बीच, शरद कपूर ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही अफवाहों पर कड़ी नाराजगी जताई है और साफ किया है कि शेल्टर में रह रहे सभी जानवर उनके अपने बच्चों जैसे हैं। सोनू सूद से मुलाकात और सलमान खान के समर्थन के बीच एक्टर का ये नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।