Akshara Singh Post after chhath Puja Trolling: भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह (Akshara Singh) इन दिनों अपने एक वीडियो और छठ पूजा में शामिल होने को लेकर काफी चर्चा में हैं। पटना के दीघा में मीनार घाट पर छठ पूजा की रस्में निभाने और नारंगी सिंदूर लगाने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कई यूजर्स ने उनके अविवाहित होने और सिंदूर लगाने को लेकर सवाल उठाए थे और इसे पब्लिसिटी स्टंट करार दिया था। अब इन तमाम ट्रोल्स और आलोचनाओं पर पलटवार करते हुए अक्षरा सिंह ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है।