खेसारी लाल यादव पर चप्पल फेंके जाने की घटना के बाद स्टेज पर जो कुछ भी हुआ, अब देखकर लोग कर रहे भोजपुरी स्टार की तारीफ

Khesari Lal Yadav Controversy: भोजपुरी सिनेमा के चर्चित अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव के साथ पूर्णिया के खुर्दा महोत्सव में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। कार्यक्रम के दौरान भीड़ में मौजूद एक युवक ने स्टेज की तरफ अपनी चप्पल फेंक दी। चप्पल खेसारी लाल यादव की तरफ आई तो कुछ देर के लिए माहौल बदल गया। हालांकि, खेसारी ने स्थिति को अपने अंदाज में संभाला और मंच से ही युवक पर तंज कसा। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग खेसारी के व्यवहार की तारीफ कर रहे हैं।