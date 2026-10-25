‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

Vivek Oberoi On Bishnoi Community: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिल रही जान से मारने की धमकियों और अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई कथित फायरिंग की घटना के बीच विवेक ओबरॉय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 17 सेकेंड की इस क्लिप में विवेक ओबरॉय बिश्नोई समाज की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।