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‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

Vivek Oberoi On Bishnoi Community: अभिनेता सलमान खान को लगातार बिश्नोई समाज की ओर से मिल रहीं धमकियों के बीच अब विवेक ओबेरॉय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बिश्नोई समाज की जमकर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 25 Oct 2026, 1:32 PM IST

Vivek Oberoi On Bishnoi Community

विवेक ओबेरॉय-सलमान खान (फोटो सोर्स- IMDb)

Vivek Oberoi On Bishnoi Community: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को मिल रही जान से मारने की धमकियों और अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई कथित फायरिंग की घटना के बीच विवेक ओबरॉय का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करीब 17 सेकेंड की इस क्लिप में विवेक ओबरॉय बिश्नोई समाज की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं।

वायरल वीडियो में विवेक ओबरॉय बिश्नोई समाज के प्रकृति और वन्यजीवों के प्रति लगाव का जिक्र करते सुनाई देते हैं। वह कहते हैं कि दुनिया में एक ऐसा समुदाय है, जहां माताएं अनाथ हिरण के बच्चों की अपने बच्चों की तरह देखभाल करती हैं।

बिश्नोई समाज की परंपरा का किया जिक्र

विवेक वीडियो में कहते हैं कि बिश्नोई समाज के बारे में इंटरनेट पर जाकर देखना चाहिए। उनका कहना है कि इस समुदाय में वन्यजीवों के प्रति जिस तरह का लगाव देखने को मिलता है, वैसा उदाहरण दुनिया में कहीं और मिलना मुश्किल है।

वीडियो में वह अपने परिवार का उदाहरण देते हुए गाय के दूध का भी जिक्र करते हैं। इसके बाद वह बिश्नोई समाज की महिलाओं का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि अगर किसी हिरण की मौत हो जाए तो उसके बच्चे की देखभाल बिश्नोई समाज की महिलाएं अपने बच्चे की तरह करती हैं और उसे दूध पिलाती हैं।

हालांकि, वायरल हो रही यह क्लिप पुरानी है और इसे हाल की घटनाओं के संदर्भ में दोबारा सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि यह वीडियो पहली बार कब और किस कार्यक्रम में रिकॉर्ड किया गया था।

सलमान और टाइगर से जुड़ी घटनाओं के बीच वायरल

विवेक ओबरॉय का यह वीडियो ऐसे समय में वायरल हुआ है, जब सलमान खान को जान से मारने की धमकियों और टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर हुई फायरिंग को लेकर मनोरंजन जगत में चर्चा है। इन घटनाओं के बीच सोशल मीडिया यूजर्स पुराने वीडियो और बयानों को भी अलग-अलग संदर्भों के साथ शेयर कर रहे हैं।

हालांकि, इस पुराने वीडियो और हाल की घटनाओं के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो को हाल की घटनाओं पर विवेक ओबरॉय की प्रतिक्रिया मानना सही नहीं होगा।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने विवेक ओबरॉय के बिश्नोई समाज को लेकर दिए गए बयान की तारीफ की, जबकि कुछ यूजर्स ने अभिनेता को लेकर आलोचनात्मक टिप्पणियां कीं।

कुछ टिप्पणियों में सलमान खान और विवेक ओबरॉय के पुराने विवाद का भी जिक्र किया गया। वहीं, कुछ यूजर्स ने वीडियो को मौजूदा घटनाओं से जोड़कर अपनी राय रखी। सोशल मीडिया पर आई इन प्रतिक्रियाओं में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी शामिल हैं, लेकिन इन टिप्पणियों से वीडियो में कही गई बातों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती।

पुराना वीडियो क्यों हो रहा है चर्चा में?

विवेक ओबरॉय और सलमान खान के बीच पुराना विवाद बॉलीवुड की चर्चित घटनाओं में रहा है। ऐसे में जब सलमान खान से जुड़ी सुरक्षा को लेकर खबरें सामने आती हैं, तब दोनों से जुड़े पुराने वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर फिर चर्चा में आ जाते हैं।

फिलहाल वायरल वीडियो में विवेक ओबरॉय केवल बिश्नोई समाज और हिरणों की देखभाल की परंपरा की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कब का है और किस संदर्भ में रिकॉर्ड किया गया था, इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे हाल की घटनाओं से जोड़कर देखने से पहले इसके मूल संदर्भ की पुष्टि जरूरी है।

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Updated on:

25 Oct 2026, 1:32 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बिश्नोई समाज हिरण के बच्चे को छाती से लगाकर रखता है’, सलमान को धमकियों के बीच विवेक ओबेरॉय का पुराना बयान हुआ वायरल

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