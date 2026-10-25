‘मैं बहुत बड़ा फैन हूं मुनव्वर फारूकी का’, आयशा खान के साथ फैन ने की बदतमीजी, सिक्योरिटी ने स्टेज से उतारा नीचे

आयशा खान-मुनव्वर फारूकी (फोटो सोर्स- IMDb)
Ayesha Khan On Munawar Faruqui: अभिनेत्री आयशा खान एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गई हैं। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक फैन ने मंच पर आयशा के सामने उनके एक्स बॉयफ्रेंड और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम ले लिया। इसके बाद आयशा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आयशा इस टिप्पणी पर कोई नाराजगी जाहिर करती नजर नहीं आतीं, बल्कि मुस्कुराते हुए तालियां बजाती रहती हैं।
ये घटना शनिवार, 24 अक्टूबर को हैदराबाद में हुए एक कार्यक्रम के दौरान की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में फैन का नाम जैद मेहदी बताया गया है।
वायरल वीडियो में जैद मेहदी मंच पर आयशा खान से बातचीत करते हुए कहते हैं, 'मैं आपका बड़ा फैन हूं…' इसके बाद वह कुछ पल रुकता है और कहता है, मुनव्वर फारूकी का।'
फैन के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोगों का ध्यान आयशा की तरफ चला जाता है। हालांकि आयशा ने इस टिप्पणी पर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कुराती रहीं और तालियां बजाती नजर आईं। बाद में जैद ने स्पष्ट किया कि वह मजाक कर रहे थे।
हालांकि, मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। आयशा के भाई शाहबाज खान ने कथित तौर पर इस टिप्पणी को लेकर फैन से बात की और उसे लेकर नाराजगी जताई। इसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने जैद को स्टेज से बाहर कर दिया।
इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आयशा के शांत रिएक्शन पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि, आयशा खान ने अभी तक इस घटना को लेकर सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया है।
आयशा को 'बिग बॉस 17' में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री के बाद व्यापक पहचान मिली थी। इसी शो के दौरान उन्होंने मुनव्वर फारूकी के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर कई दावे किए थे।
'बिग बॉस 17' के दौरान आयशा ने दावा किया था कि मुनव्वर उनके साथ-साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला सिताइशी के साथ भी रिश्ते में थे। उन्होंने मुनव्वर पर एक से ज्यादा महिलाओं को लेकर झूठ बोलने और धोखा देने के आरोप लगाए थे।
आयशा ने यह भी दावा किया था कि मुनव्वर ने उन्हें एक म्यूजिक वीडियो के लिए अप्रोच किया था। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मुनव्वर ने शो में आने से पहले किसी दूसरी महिला के लिए शादी का रिश्ता भी भेजा था, जबकि उस समय उनके और नाजिला के साथ रिश्ते को लेकर स्थिति जटिल थी।
हालांकि, ये सभी बातें आयशा की ओर से लगाए गए आरोप और दावे थे। इस खबर में इन्हें स्थापित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा रहा है।
मुनव्वर फारूकी अब मेकअप आर्टिस्ट मेहजाबीन कोटवाला के साथ शादीशुदा हैं। यह उनकी दूसरी शादी है। दोनों के घर 1 मई 2026 को बेटी बरिराह का जन्म हुआ। मुनव्वर की पहली शादी से एक बेटा मिकाइल भी है।
वहीं, आयशा खान इन दिनों अपने काम को लेकर चर्चा में हैं। 'धुरंधर' में नजर आने के बाद उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। अब हैदराबाद के इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर उनके और मुनव्वर से जुड़े पुराने विवाद को सोशल मीडिया की चर्चा में ला दिया है।
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