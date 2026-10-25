‘मैं बहुत बड़ा फैन हूं मुनव्वर फारूकी का’, आयशा खान के साथ फैन ने की बदतमीजी, सिक्योरिटी ने स्टेज से उतारा नीचे

Ayesha Khan On Munawar Faruqui: अभिनेत्री आयशा खान एक बार फिर अपने पुराने रिश्ते को लेकर चर्चा में आ गई हैं। हैदराबाद में एक इवेंट के दौरान एक फैन ने मंच पर आयशा के सामने उनके एक्स बॉयफ्रेंड और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का नाम ले लिया। इसके बाद आयशा का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में आयशा इस टिप्पणी पर कोई नाराजगी जाहिर करती नजर नहीं आतीं, बल्कि मुस्कुराते हुए तालियां बजाती रहती हैं।