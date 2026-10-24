पिता के निधन के बाद तनीषा मुखर्जी ने छोड़ दिया था देश, बोलीं- 6 महीने अमेरिका भाग गई थी, वापस नहीं आना चाहती थी

Tanisha Mukherjee On Her Father Demise: अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने अपने जीवन के बेहद मुश्किल दौर को याद करते हुए पिता के निधन के बाद की अपनी भावनात्मक स्थिति के बारे में खुलकर बात की है। अनफोल्डिंग्स ह्यूमन्स के साथ बातचीत में तनीषा ने बताया कि पिता को खोना उनके लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था। इस सदमे से निपटने के लिए उन्होंने खुद को परिवार और देश से दूर कर लिया था। तनीषा ने बताया कि वह करीब छह महीने के लिए अमेरिका चली गई थीं और भारत लौटना ही नहीं चाहती थीं।