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फायरिंग के 6 दिन बाद टाइगर श्रॉफ ने बेचा मुंबई का आलीशान फ्लैट, 9 करोड़ में हुई डील

Tiger Shroff Sells Khar West Apartment: अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले के छह दिन बाद उन्होंने अपना मुंबई के खार वाला अपार्टमेंट बेच दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Updated: 24 Oct 2026, 6:25 PM IST

Tiger Shroff Sells Khar West Apartment

टाइगर श्रॉफ (फोटो सोर्स- IMDb)

Tiger Shroff Sells Khar West Apartment: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के खार वेस्ट इलाके में स्थित उनका आलीशान अपार्टमेंट करीब 9 करोड़ रुपये में बिक गया है। खास बात यह है कि इस संपत्ति की बिक्री का रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर को हुआ, यानी जुहू में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की घटना के महज चार दिन बाद। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस बात की पुष्टि नहीं है कि फ्लैट बेचने का फैसला फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ था।

रिपोर्ट के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ ने यह अपार्टमेंट जुलाई 2018 में 7.61 करोड़ रुपये में खरीदा था। अब उन्होंने इसे 9 करोड़ रुपये में बेच दिया है। इस हिसाब से संपत्ति की खरीद और बिक्री कीमत के बीच करीब 1.39 करोड़ रुपये का अंतर है। यानी करीब आठ साल में इस प्रॉपर्टी की कीमत में लगभग 18.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

नौवीं मंजिल पर था आलीशान अपार्टमेंट

टाइगर श्रॉफ का यह अपार्टमेंट मुंबई के खार वेस्ट स्थित मेन एवेन्यू रोड पर एक रिहायशी इमारत की नौवीं मंजिल पर था। संपत्ति का कारपेट एरिया 1,291.14 वर्ग फीट बताया गया है। इसके अलावा 95.80 वर्ग फीट का एक्सक्लूसिव एरिया भी इसमें शामिल था।

इस प्रॉपर्टी के साथ दो कवर कार पार्किंग की सुविधा भी थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस लेनदेन पर खरीदार ने करीब 54 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी का भुगतान किया। प्रॉपर्टी से जुड़े ये विवरण रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म सीआरई मैट्रिक्स के जरिए सामने आए रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों से मिले हैं।

2018 में 7.61 करोड़ में खरीदा था फ्लैट

रिपोर्ट के अनुसार, टाइगर श्रॉफ ने जुलाई 2018 में यह अपार्टमेंट सीधे प्रोजेक्ट के डेवलपर से खरीदा था। नवंबर 2019 में उन्हें इस प्रॉपर्टी का कब्जा मिला था। करीब आठ साल बाद अब यह संपत्ति 9 करोड़ रुपये में बिक गई।

खरीद कीमत 7.61 करोड़ रुपये और बिक्री कीमत 9 करोड़ रुपये होने के कारण टाइगर श्रॉफ को लगभग 1.39 करोड़ रुपये का अंतर मिला है। हालांकि, वास्तविक मुनाफे का आकलन करने के लिए स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, रखरखाव और अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखना होगा।

जुहू फायरिंग के बाद चर्चा में आए टाइगर

टाइगर श्रॉफ की प्रॉपर्टी डील ऐसे समय सामने आई है, जब कुछ दिन पहले ही वह जुहू में फायरिंग की घटना के बाद चर्चा में थे। 18 अक्टूबर 2026 को उनकी कार पर कथित तौर पर तीन लोगों ने फायरिंग की थी। रिपोर्टों के मुताबिक, हमलावरों ने मोटरसाइकिल से भागने से पहले पांच से छह राउंड फायर किए थे।

इस घटना में टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए थे, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। मामले में पुलिस की जांच और गिरफ्तारियों को लेकर भी अपडेट सामने आते रहे हैं।

अब फायरिंग की घटना के सिर्फ चार दिन बाद खार वेस्ट स्थित फ्लैट की बिक्री का रजिस्ट्रेशन होने के कारण यह प्रॉपर्टी डील भी चर्चा में आ गई है। हालांकि, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि दोनों घटनाओं के बीच कोई सीधा संबंध है। उपलब्ध प्रॉपर्टी दस्तावेज बिक्री की जानकारी देते हैं, लेकिन बिक्री की वजह स्पष्ट नहीं करते।

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Updated on:

24 Oct 2026, 6:25 PM IST

Published on:

Hindi News / Entertainment / Bollywood / फायरिंग के 6 दिन बाद टाइगर श्रॉफ ने बेचा मुंबई का आलीशान फ्लैट, 9 करोड़ में हुई डील

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