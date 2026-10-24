फायरिंग के 6 दिन बाद टाइगर श्रॉफ ने बेचा मुंबई का आलीशान फ्लैट, 9 करोड़ में हुई डील

Tiger Shroff Sells Khar West Apartment: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। मुंबई के खार वेस्ट इलाके में स्थित उनका आलीशान अपार्टमेंट करीब 9 करोड़ रुपये में बिक गया है। खास बात यह है कि इस संपत्ति की बिक्री का रजिस्ट्रेशन 22 अक्टूबर को हुआ, यानी जुहू में उनकी गाड़ी पर फायरिंग की घटना के महज चार दिन बाद। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में इस बात की पुष्टि नहीं है कि फ्लैट बेचने का फैसला फायरिंग की घटना से जुड़ा हुआ था।