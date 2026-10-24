फ्लॉप करियर पर छलका काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी का दर्द, बोलीं- काश मैं काम को सीरियस ले लेती

Tanisha Mukherji On Acting Career: बॉलीवुड अभिनेत्री तनीषा मुखर्जी ने अपने अभिनय करियर और रियलिटी शो 'बिग बॉस' में बिताए समय को लेकर खुलकर बात की है। अनफोल्डिंग्स ह्यूमन्स के साथ बातचीत में तनीषा ने स्वीकार किया कि वह अपने अभिनय करियर को लेकर उतनी गंभीर नहीं थीं, जितना उन्हें होना चाहिए था। अभिनेत्री का मानना है कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही अभिनय की ट्रेनिंग और डांस की क्लास पर ध्यान दिया होता, तो आज उनका करियर कहीं आगे हो सकता था।