सुनीता आहूजा के साथ कैसे बिगड़ा गोविंदा का रिश्ता? कैमरे पर पहली बार अभिनेता ने खोला राज

Govinda On Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा ने पहली बार अपने और सुनीता आहूजा के बीच हुई अन-बन पर अपना रिएक्शन दिया है। एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते को लेकर बात की है। गोविंदा का कहना है कि आपका नसीब चुराने के लिए कोई आपकी स्त्री को चुरा लेता है। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।