सुनीता आहूजा के साथ कैसे बिगड़ा गोविंदा का रिश्ता? कैमरे पर पहली बार अभिनेता ने खोला राज

Govinda On Sunita Ahuja Controversy
Govinda On Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा ने पहली बार अपने और सुनीता आहूजा के बीच हुई अन-बन पर अपना रिएक्शन दिया है। एबीपी न्यूज के साथ इंटरव्यू में गोविंदा ने अपने बिगड़े हुए रिश्ते को लेकर बात की है। गोविंदा का कहना है कि आपका नसीब चुराने के लिए कोई आपकी स्त्री को चुरा लेता है। गोविंदा ने इस इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
एबीपी को दिए इंटरव्यू में गोविंदा से पूछा गया कि उनके और सुनीता आहूजा के रिश्ते में परेशानी कब और किस वजह से शुरू हुई। इस सवाल के जवाब में अभिनेता ने कहा, 'आपका नसीब चुराने के लिए लोग आपकी स्त्री चुरा लेते हैं।'
इसके बाद उनसे सवाल किया गया कि उनकी पत्नी को उनसे किसने और कब दूर किया। इस पर गोविंदा ने हाथ जोड़ लिए। बातचीत के दौरान जब उनसे दूसरे का घर खराब करने वाले लोगों के बारे में पूछा गया, तो अभिनेता ने कहा, “मैं ऐसे लोगों को खींचकर जूता मारूंगा।”
गोविंदा के इन बयानों से उनके प्रशंसकों के बीच उत्सुकता बढ़ गई है। हालांकि, अभिनेता ने यह नहीं बताया कि वह किस व्यक्ति की बात कर रहे थे। इसलिए उनके बयान के आधार पर किसी खास व्यक्ति को उनके वैवाहिक रिश्ते में तनाव की वजह बताना सही नहीं होगा।
इससे पहले सुनीता आहूजा ने भी एक इंटरव्यू में गोविंदा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात की थी। उन्होंने कहा था कि गोविंदा को अब वह खुशी मिल रही है, जो वह पिछले 40 साल में उन्हें नहीं दे पाईं। सुनीता ने यह भी कहा, “कोई और उन्हें वह खुशी दे रहा है। भगवान उनका भला करे, उन्हें खुश रहने दीजिए।”
सुनीता ने इस बातचीत में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था और न ही किसी के खिलाफ कोई सीधा आरोप लगाया था। उनके बयान के बाद भी दोनों के रिश्ते को लेकर चर्चाएं हुईं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सामने आए बयानों से उनके निजी रिश्ते की पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होती।
रिश्ते में मतभेदों की चर्चाओं के बीच सुनीता आहूजा ने अपने बच्चों को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि वह कभी भी अपनी बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन से यह नहीं कहेंगी कि वे अपने पिता से रिश्ता तोड़ लें।
सुनीता के मुताबिक, पति-पत्नी के बीच किसी तरह के मतभेद होने का असर बच्चों और उनके पिता के रिश्ते पर नहीं पड़ना चाहिए। उनका यह बयान बताता है कि वह बच्चों के संबंधों को वैवाहिक मतभेदों से अलग रखना चाहती हैं।
गोविंदा और सुनीता की शादी को कई दशक हो चुके हैं। दोनों के रिश्ते को लेकर हाल के दिनों में अलग-अलग इंटरव्यू और बयानों के कारण चर्चा हो रही है। गोविंदा के ताजा बयान ने इन अटकलों को और बढ़ा दिया है।
हालांकि, अभी तक सामने आई जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों के बीच विवाद की असल वजह क्या है या गोविंदा ने अपने बयान में किसकी ओर इशारा किया। न तो उन्होंने किसी का नाम लिया है और न ही सुनीता ने अपने बयान में किसी व्यक्ति पर सीधा आरोप लगाया है।
फिलहाल, दोनों के बयानों के बाद प्रशंसक इस रिश्ते को लेकर जवाब तलाश रहे हैं। लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों की ओर से स्पष्ट जानकारी या आधिकारिक बयान का इंतजार करना जरूरी है।
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