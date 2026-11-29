बता दें, पवन सिंह की निजी जिंदगी उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से चल रहे तलाक के मामले के कारण भी लगातार सुर्खियों में रही है। यूपी के बलिया जिले की रहने वाली ज्योति सिंह ने पवन सिंह के खिलाफ तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनसे पवन सिंह ने इनकार कर दिया था। यह मामला बलिया कोर्ट में विचाराधीन है और सुनवाई में अनुपस्थित रहने पर अदालत से उन्हें फटकार भी मिल चुकी है, जबकि पवन सिंह ने भी आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा रखी है। इससे पहले 2014 में उनकी पहली शादी नीलम सिंह से हुई थी, जिनकी एक साल बाद मृत्यु हो गई थी, और 6 मार्च 2018 को उन्होंने ज्योति सिंह से शादी की थी।