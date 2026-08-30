‘काश मैंने पहले Egg Freeze करवा लिए होते’, भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने मां बनने को लेकर की खुलकर बात

बता दें कि 43 साल की मोनालिसा की शादी को 9 साल हो गए हैं। कुछ महीनों पहले ही उनके पति और एक्टर विक्रांत सिंह ने बताया कि वो लोग बच्चे चाह रहे हैं। उन्होंने आईवीएफ भी करवाया लेकिन आईवीएफ फेल हो गया। टेली चक्कर से बातचीत करते हुए विक्रांत ने बेबी प्लानिंग को लेकर बात की। उन्होंने कहा, 'हमने कई बार कोशिश की। आईवीएफ भी करवाया। लेकिन शायद समय इसके लिए भी सही नहीं है। मैंने भी मोना को कई बार बोला है कि ऐसे थोड़े ही है कि चलो चावल बनाना है, कुकर में पानी डाल देंगे। उनको भी कभी-कभार लगता होगा कि मैं सुना रहा हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि समय से कर लेना उचित है अगर आपको चाहिए तो।'