‘मैं इज्जत करता हूं’, भाईजान के वायरल कमेंट पर अब सोनम वांगचुक ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

इस दौरान सलमान खान ने सोशल मीडिया पर छात्रों से अपना विरोध खत्म कर घर लौटने की अपील की थी। उन्होंने सोनम वांगचुक से भी भूख हड़ताल खत्म करने को कहा था। सलमान ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "सोनम, हो गया भाई। इसे आगे मत बढ़ाओ।" उन्होंने यह भी कहा था कि अगर सोनम चाहें तो वह उनके लिए घर से खाना भेज सकते हैं। सलमान की इसी लाइन का छोटा रूप 'इट्स डन ब्रो' बाद में सोशल मीडिया पर वायरल मीम बन गया।