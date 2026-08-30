‘रोज का ड्रामा है’, 45 मिनट तक पार्किंग में फंसे रजत दलाल ने अपनी गाड़ी से दूसरी कार को मारी टक्कर, यूजर्स ने लिए मजे

Rajat Dalal Thar Video: बिग बॉस 18 फेम और फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पार्किंग को लेकर विवाद में उलझे दिख रहे हैं। यह घटना एक भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में हुई, जहां उनकी महिंद्रा थार के ठीक सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया था। दलाल ने बताया कि उन्होंने 45-50 मिनट तक इंतजार किया क्योंकि उनकी गाड़ी फंसी हुई थी और दूसरी कार पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था।