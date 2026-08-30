‘रोज का ड्रामा है’, 45 मिनट तक पार्किंग में फंसे रजत दलाल ने अपनी गाड़ी से दूसरी कार को मारी टक्कर, यूजर्स ने लिए मजे

रजत दलाल पार्किंग विवाद। (फोटो सोर्स: instagram-rajat_9629)
Rajat Dalal Thar Video: बिग बॉस 18 फेम और फिटनेस इन्फ्लुएंसर रजत दलाल एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो पार्किंग को लेकर विवाद में उलझे दिख रहे हैं। यह घटना एक भीड़-भाड़ वाली पार्किंग में हुई, जहां उनकी महिंद्रा थार के ठीक सामने एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, जिससे उनका रास्ता बंद हो गया था। दलाल ने बताया कि उन्होंने 45-50 मिनट तक इंतजार किया क्योंकि उनकी गाड़ी फंसी हुई थी और दूसरी कार पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था।
रजत दलाल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि रास्ता बंद होने के कारण उन्होंने लगभग 45-50 मिनट तक इंतजार किया। उनकी थार का रास्ता रोकने वाली गाड़ी पर कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, इसलिए वो गाड़ी के मालिक से संपर्क नहीं कर पाए और मामला सुलझा नहीं सके।
वीडियो में आगे दिखता है कि दलाल अपनी महिंद्रा थार को तंग पार्किंग स्पेस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान, वो अपनी गाड़ी को दूसरी कार से जोर से टकराते हुए दिखते हैं ताकि बाहर निकलने के लिए थोड़ी जगह बन सके।
रजत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक स्टोरी पर अपनी थार की एक फोटो शेयर की, जिसके ठीक सामने दूसरी गाड़ी खड़ी थी। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, "यार, यह रोज का ड्रामा है। इतनी बड़ी पार्किंग और इतनी सारी गाड़ियों में हमेशा मेरी ही गाड़ी मिलती है!"
सोशल मीडिया पर रजत दलाल के इस पार्किंग वीडियो को लेकर यूजर्स के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनके इस एक्शन को सपोर्ट करते हुए लिखा कि “रजत भाई बहुत अच्छा किया", “सही किया” और "गुड जॉब” जैसे कमेंट कर रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स ने वीडियो को लेकर उनका मजाक भी उड़ाया और इसे “पब्लिसिटी स्टंट” बताते हुए सवाल उठाए। कुछ लोगों ने रजत के इस अंदाज को लेकर तंज कसा, जबकि कुछ ने उनके पुराने व्यवहार का हवाला देते हुए लिखा कि “ये नहीं सुधरने वाले।”
रजत दलाल एक पावरलिफ्टर और टेलीविजन पर्सनैलिटी हैं, जो हरियाणा के फरीदाबाद में पले-बढ़े हैं। वो 'बिग बॉस 18' और 'The 50' जैसे रियलिटी शोज में हिस्सा ले चुके हैं, जिससे उन्हें काफी पहचान मिली। बता दें, मार्च 2026 में रजत दलाल और एथलीट माही ने गुपचुप तरीके से शादी की। इससे पहले उनका नाम 'बिग बॉस' की को-कंटेस्टेंट चाहत पांडे के साथ भी जोड़ा गया था, लेकिन उन्होंने डेटिंग की अफवाहों को खारिज कर दिया और साफ किया कि वो उन्हें अपनी बहन मानते हैं।
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