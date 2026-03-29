रजत दलाल ने गुपचुप लिए सात फेरे, दुल्हनिया संग फोटोज कीं शेयर, ढेरों सेलेब्स ने दी बधाइयां

रजत दलाल के इस सरप्राइज पोस्ट के बाद उनके दोस्तों और इंडस्ट्री से जुड़े कई सितारों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने मजाकिया अंदाज में बधाई देते हुए उनकी नई जिंदगी के लिए शुभकामनाएं भेजीं। वहीं अभिनेत्री निक्की तंबोली ने भी कमेंट कर खुशी जाहिर की। इसके अलावा कशिश कपूर और उर्वशी ढोलकिय, फैजल शेख समेत कई सितारों ने उन्हें नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दीं। सोशल मीडिया पर फैंस भी लगातार कमेंट कर इस जोड़ी को बधाई दे रहे हैं।