करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश शादी से पहले करेंगे बेबी प्लान? वायरल हुआ ‘तेजरन’ का नया वीडियो

लेकिन तेजस्वी यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने शादी के बातों के बीच नेहा को बेबी वाली बात कहा कि हमें प्लानिंग की जरूरत नहीं जो होगा खुद ही होगा, इसके लिए प्लानिंग नहीं होती। इस हल्के-फुल्के जवाब ने पूरे माहौल को और मजेदार बना दिया। करण भी तेजस्वी की बातों पर मुस्कुराते नजर आए। बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि करण कुंद्ररा ने तेजस्वी को प्रपोज किया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और फैंस अब इस जोड़ी की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।