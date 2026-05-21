‘मैं वर्जिन हूं, किसी पर भरोसा नहीं कर सकती’ बिग बॉस फेम सना मकबूल ने खुद को लेकर दिया बेबाक बयान

'फिल्मीज्ञान' को दिए इंटरव्यू में सना ने खास बातचीत की। इस दौरान उनसे होस्ट ने सना से उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर एक सीधा और बोल्ड सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद बेबाकी से जवाब देते हुए कहा कि वह अभी तक वर्जिन हैं। जब उनसे आगे पूछा गया कि क्या वह अपने धर्म (मुस्लिम) की वजह से वर्जिन हैं? तो सना ने साफ इनकार करते हुए कहा, "मैं किसी धर्म के दबाव में नहीं, बल्कि खुद की मर्जी और सोच की वजह से वर्जिन हूं। सच कहूं तो मुझे लोगों पर जल्दी विश्वास नहीं होता। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मेरा दिल तोड़ सकता है।"