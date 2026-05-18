गर्लफ्रेंड संग नहाने के प्राइवेट वीडियो के बाद फिर पूल में उतरे करण कुंद्रा, भड़के लोग बोले- शर्म कर लो

तेजस्वी और करण की जोड़ी लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में चर्चा में रही है। दोनों की मुलाकात रियलिटी शो के दौरान हुई थी और तभी से फैंस उन्हें ‘तेजरन’ नाम से बुलाने लगे। सोशल मीडिया पर दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनकी हर तस्वीर मिनटों में वायरल हो जाती है। यही वजह है कि उनका यह वीडियो भी इंटरनेट पर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है।