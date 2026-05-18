18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

आर्थिक तंगी से जूझ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल? बेचा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन, बोले- मुझे पैसों की जरूरत

Youtuber Anurag Dobhal: 'बिग बॉस 17' के कंटेस्टेंट और फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल जिन्हें लोग यूके 07 राइडर के नाम से भी जानते हैं। अपनी कार एक्सीडेंट से ठीक होने के बाद अपना पहला व्लॉग शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनकी हालत बेहद खराब है। उनके पास पैसे नहीं है, जिस कारण उन्हें अपना 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन बेचना पड़ा है। सोशल मीडिया पर उन्हें ऐसा देख बवाल मच गया है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

May 18, 2026

Youtuber Anurag Dobhal UK07 financial crisis sold bikes 10 crore after suicide attempt and family dispute

यूट्यूबर अनुराग डोभाल (Photo Source- Instagram)

Anurag Dobhal financial crisis: 'बिग बॉस 17' फेम और मशहूर ट्रैवल व्लॉगर अनुराग डोभाल (यूके 07 राइडर) काफी समय से सुर्खियों में हैं। उनकी निजी जिंदगी ऐसे सोशल मीडिया पर छाई की हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने लाइव आकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था वह बच गए। वहीं, सुसाइड अटेप्ट से पहले उन्होंने अपने माता-पिता पर अपनी प्रॉपर्टी हड़पने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद काफी बवाल मचा था और उनके परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब कुछ समय पहले पिता बने यूट्यूबर की हालत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी की यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी 10 करोड़ की बाइक कलेक्शन बेच दी है।

पाई-पाई को मोहताज हुए अनुराग डोभाल (Anurag Dobhal financial crisis)

अनुराग डोभाल इन दिनों विलचेयर पर हैं। एक्सीडेंट के बाद उनकी जिंदगी काफी बदल गई है। जिसे वह वापस पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने एक बार फिर कैमरे का सामना करते हुए व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है। अपने नए व्लॉग में वह अपने गृहनगर देहरादून में नजर आ रहे हैं, जहां उन्होंने फैंस को अपने उस गैरेज की झलक दिखाई जो कभी लग्जरी गाड़ियों से भरा रहता था।

अपने गैरेज की खाली पड़ी जगह को देखकर अनुराग बेहद भावुक हो गए। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन के उस सबसे काले दौर का जिक्र किया जब वह गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। अनुराग ने बताया कि पैसों की सख्त जरूरत के कारण उन्हें इसी साल की शुरुआत में अपना पूरा लग्जरी बाइक कलेक्शन बेचना पड़ा था, जिसकी कुल कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये थी।

अनुराग ने बताई फैंस को अपनी सच्चाई (Anurag Dobhal vlog Dehradun garage)

अनुराग डोभाल ने व्लॉग में अपना दर्द बयां करते हुए कहा, "हमने बड़ी मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया था, आज वह पूरी तरह खाली पड़ा है। पिछले साल आर्थिक तंगी के कारण मुझे अपनी लगभग सभी बाइकें बेचनी पड़ीं। अब इस पूरे गैरेज में सिर्फ दो बाइकें बची हैं। हर एक बाइक को अपने से दूर करने पर मुझे जो तकलीफ हुई है, उसे सिर्फ मैं ही जानता हूं। उस वक्त मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, इसलिए अपना यह दुख फैंस के साथ बांट भी नहीं पाया। यहां तक कि गैरेज की प्रॉपर्टी मेरे नाम पर न होने की वजह से इसकी बिजली भी कट चुकी थी और आखिरकार हमें इसे खाली करना पड़ा।"

6 से 8 महीने तक नहीं चला पाएंगे बाइक (Anurag Dobhal car accident recovery)

अनुराग ने बताया कि जो दो बाइकें उनके पास बची हैं, वे अभी उन्हें भी नहीं चला सकते। एक्सीडेंट की वजह से उनके शरीर और खासकर पैरों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वे भारी-भरकम बाइक का वजन संभाल सकें। डॉक्टरों के मुताबिक, उन्हें पूरी तरह ठीक होने और दोबारा राइडिंग करने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगेगा।

पत्नी रितिका संग सुधरे रिश्ते (UK07 Rider bike collection sold)

इस मुश्किल सफर में जहां अनुराग ने आर्थिक और शारीरिक चोट झेली, वहीं उनके निजी जीवन में भी काफी उथल-पुथल रही। अनुराग ने खुलासा किया कि आपसी मतभेदों के बाद अब उनकी पत्नी रितिका के साथ सब कुछ ठीक हो गया है। रितिका ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है। अनुराग ने माना कि पिछला साल उनके परिवार के लिए मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला था, लेकिन अब वे अपने बच्चे के भविष्य के लिए सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वे देहरादून में अपने परिवार के साथ रहने के लिए एक नया आशियाना तलाश रहे हैं।

ये भी पढ़ें

‘शराबखोरी को बढ़ावा देती है देवदास’ पाकिस्तानी एक्ट्रेस दानानीर के कमेंट से भड़के लोग, लगाई लताड़
बॉलीवुड
Pakistani actress dananeer mobeen trolled for comment on devdas said it overrated and Promotes Alcoholism

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 09:26 am

Hindi News / Entertainment / आर्थिक तंगी से जूझ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल? बेचा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन, बोले- मुझे पैसों की जरूरत

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

पति से अलग होने के एलान के बाद मौनी रॉय का ये रिएक्शन देख चौंके फैंस, बिना पोज दिए ही एयरपोर्ट से निकली एक्ट्रेस

Mouni Roy Spotted Amid Seperation Announcement
बॉलीवुड

‘शराबखोरी को बढ़ावा देती है देवदास’ पाकिस्तानी एक्ट्रेस दानानीर के कमेंट से भड़के लोग, लगाई लताड़

Pakistani actress dananeer mobeen trolled for comment on devdas said it overrated and Promotes Alcoholism
बॉलीवुड

Tamilnadu CM Vijay के फैसले पर Vishal की नाराजगी के बाद सपोर्ट में उतरे राघव लॉरेंस, सिबी सत्यराज ने भी दिया साथ

Tamil Nadu Vijay Cabinet Controversy
टॉलीवुड

‘गाली-गलौज करना कूल है?’, शेखर सुमन ने स्टैंडअप कॉमेडियन्स की लगा दी क्लास

Shekhar Suman On Stand Up Comedy Controversy
मनोरंजन

कौन है छाया वोरा? जिनका लोगों ने उड़ाया खूब मजाक, ‘ ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में निभाई थी अहम भूमिका

Who is Chhaya Vora faced widespread mockery despite playing a pivotal role in 'Gangubai Kathiawadi'
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.