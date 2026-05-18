आर्थिक तंगी से जूझ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल? बेचा 10 करोड़ का बाइक कलेक्शन, बोले- मुझे पैसों की जरूरत

Anurag Dobhal financial crisis: 'बिग बॉस 17' फेम और मशहूर ट्रैवल व्लॉगर अनुराग डोभाल (यूके 07 राइडर) काफी समय से सुर्खियों में हैं। उनकी निजी जिंदगी ऐसे सोशल मीडिया पर छाई की हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने लाइव आकर आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था वह बच गए। वहीं, सुसाइड अटेप्ट से पहले उन्होंने अपने माता-पिता पर अपनी प्रॉपर्टी हड़पने के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद काफी बवाल मचा था और उनके परिवार ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। अब कुछ समय पहले पिता बने यूट्यूबर की हालत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है जिसे सुनकर किसी की यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी 10 करोड़ की बाइक कलेक्शन बेच दी है।